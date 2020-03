Primarie dem Usa, i delegati di ciascun candidato dopo il Super Tuesday

Si è concluso negli Usa il Super Tuesday, il grande appuntamento delle primarie dem che si è tenuto il 3 marzo 2020 in contemporanea in ben 14 Stati: una enorme mobilitazione di elettori, che ha portato all’assegnazione di 1.357 dei 3.979 delegati che parteciperanno poi alla convention di luglio Un’occasione, quindi, per delineare un quadro di Donald Trump alle elezioni di novembre. Qui i risultati in tutti i 14 stati che sono andati al voto, e qui il dettaglio dei risultati della California. La tornata elettorale ha visto, nel complesso, il successo di Joe Biden, che ha vinto in almeno 9 dei 14 stati in palio. Sanders si è affermato in 4 stati, tra cui la California, mentre si attendono ancora i risultati del Maine.

Ognuno dei 14 Stati i cui elettori sono stati chiamati al voto nel Super Tuesday elegge infatti una certa quota di delegati, che dipende dal numero dei suoi abitanti. Di seguito, il numero di delegati per ciascuno Stato Usa chiamato al voto nel Super Tuesday: Alabama (52 delegati), Arkansas (31), California (415), Colorado (67), Maine (24), Massachusetts (91), Minnesota (75), Carolina del Nord (110), Oklahoma (37), Tennessee (64), Texas (228), Utah (29), Vermont (16) e Virginia (99).

Super Tuesday 2020, i delegati ottenuti da ciascun candidato

Di seguito, il numero dei delegati assegnati a ciascun candidato dopo il voto nel Super Tuesday

Joe Biden: 452 delegati

Bernie Sanders: 380 delegati

Mike Bloomberg: 44 delegati

Elizabeth Warren: 50 delegati

Amy Klobuchar: 7 delegati

Pete Buttigieg (ritirato): 26 delegati

