Olanda, camionista al premier Rutte: “Non dare soldi agli italiani”. Lui ride e risponde: “No, no” | VIDEO

Operaio chiede al premier olandese di non dare soldi agli italiani | VIDEO

Sta facendo discutere sui social il video del primo ministro dell’Olanda, Mark Rutte, tra i primi Paesi che chiedono il massimo rigore in Europa, mentre risponde, ridendo e alzando il pollice verso l’alto come segno di approvazione, a un camionista che gli chiede di non dare soldi (aiuti economici) agli italiani (e agli spagnoli).

Il video è finito su Twitter. Il camionista chiede al premier olandese Rutte: “Per favore non dare quei soldi a italiani e spagnoli”. Rutte ride di gusto e mostra il pollice alto all’uomo, e lo tranquillizza dicendo: “No, no…”, per poi aggiungere “ne terrò conto”.

