L’ex pornostar Zoe Parker è morta nel sonno a 24 anni

È morta Zoe Parker, ex pornostar di 24 anni. La giovane è stata trovata senza vita il 12 settembre scorso nella sua abitazione. L’ex attrice porno aveva recentemente lasciato il mondo del cinema a luci rosse per iniziare una nuova vita. “Stava andando alla grande. Sembrava davvero felice per la prima volta“, ha dichiarato al DailyMail il fidanzato Jay Campbell.

La causa del decesso della 24enne originaria di Dallas (Texas) sono ancora sconosciute. Su GoFundMe il fidanzato di Zoe Parker ha aperto una campagna di raccolta fondi per pagare le spese del funerale. “Aveva iniziato a fare grandi cose e aveva annunciato il suo fidanzamento”, ha aggiunto il giovane. “Abbiamo il cuore spezzato per la morte di Zoe Parker. Il nostro sostegno e il nostro amore sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi cari e ai fan”, scrive la Adult Performers Guild, sindacato degli attori dei film per adulti.

