Esteri / Gaza, media: "15 morti in un bombardamento dell'Idf a Beit Lahiya". Msf: "Ucciso un nostro fisioterapista in un altro raid". Libano: Israele bombarda siti di Hezbollah. Il ministro degli Esteri Bouhabib in visita in Europa e Nord America per evitare la guerra. Svizzera, Canada e Kuwait sconsigliano viaggi nel Paese. Mar Rosso: missile Houthi manca di poco una nave