Un emozionante scatto fotografico ritrae due pinguini che, uniti in un abbraccio, sembrano godersi lo spettacolo di una Melbourne in versione notturna, illuminata di luci. Autore della foto è Tobias Baumgaertner, che l’ha realizzata nel 2019. Da quando il fotografo naturalista l’ha condivisa sul suo profilo Instagram, però, la foto ha fatto il giro del mondo, diventando virale per la sua tenerezza. Baumgaertner ha spiegato che i due esemplari di pinguino, affacciati sullo skyline della città australiana, si stavano confortando a vicenda per la perdita dei rispettivi partner.

