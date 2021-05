Dopo la scena imbarazzante del volo Ryanair Ibiza-Orio al Serio (Bergamo) di sabato 29 maggio dove una passeggera italiana ha aggredito verbalmente il personale di bordo che la invitava a indossare la mascherina, dagli Stati Uniti arriva un altro video che ritrae una violenta lite sulle norme riguardanti l’uso della mascherina anti Covid a bordo di un volo di Southwest Airlines – da Sacramento a San Diego, California.

La protagonista della triste vicenda è Vyvianna Quinonez, la passeggera che ha preso a pugni l’hostess rompendole due incisivi. Il filmato è stato girato da un’altra persona a bordo dell’aereo, Michelle Manner, che lo ha condiviso sui social. Secondo la donna autrice del video sarebbe tutto iniziato con una discussione tra l’assistente di volo e Quinonez. Poco dopo, come ha raccontato la Manner, la situazione è esplosa e l’hostess si sarebbe avvicinata con fare aggressivo troppo alla passeggera.

“Entrambe sono in difetto secondo me – riferisce la testimone – perché non hanno gestito la cosa nel modo opportuno e civile“. La Southwest, a seguito dell’accaduto, ha deciso di interdire a vita dai suoi voli la passeggera Vyvianna Quinonez. Una volta atterrato l’aereo, la donna è stata arrestata dalla polizia di San Diego con l’accusa di lesioni personali gravi.

