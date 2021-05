Shock sul volo Ibiza-Bergamo: turista no mask aggredisce i passeggeri con sputi e insulti | VIDEO

Shock sul volo Ibiza – Bergamo: turista no mask aggredisce i passeggeri. Sputi e insulti a una donna | VIDEO

Scene imbarazzanti arrivano da un volo Ibiza-Orio al Serio (Bergamo) operato da Ryanair sabato 29 maggio. I filmati condivisi dagli utenti sui social e diventati virali in poche ore ritraggono una passeggera aggredire verbalmente il personale di bordo che la invitava a rispettare le misure anti-Covid e fisicamente una donna in particolare, seduta non distante da lei.

“Pu***na, lesbica”, ha detto più volte la protagonista del video alla passeggera presa di mira, indirizzando sputi e insulti anche alle altre persone, minacciandole di ricorrere alle sue “conoscenze” qualora avessero condiviso i filmati che stavano riprendendo o se l’avessero denunciata. “Voi non sapete chi sono io. Viviamo in un Paese democratico e io dico cosa ca**o voglio”. Di seguito gli altri video della sfuriata in volo.

