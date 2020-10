Lockdown parziale in Olanda: l’annuncio del premier Rutte

Il premier Mark Rutte ha annunciato un lockdown parziale per arginare il record di contagi da Covid-19 in Olanda a partire da mercoledì 14 ottobre. Tutti i bar e ristoranti saranno chiusi dalle 10 e la vendita di alcolici sarà vietata dopo le ore 20. Gli assembramenti superiori alle 4 persone saranno proibiti sia fuori che dentro casa, gli incontri sportivi dilettanteschi e gli spettacoli pubblici, come i concerti, vietati. Chiusi anche i “coffee shop”. I dipendenti dovranno lavorare da casa a meno che la mansione non lo renda impossibile, e per ora le scuole rimarranno aperte. “Farà male ma è l’unica soluzione, dobbiamo essere più rigidi”, ha dichiarato Rutte in conferenza stampa, invitando la popolazione a indossare le mascherine negli edifici pubblici, come nei musei e nei supermercati.

“Sarà obbligatoria per tutti coloro che hanno più di 13 anni anche negli spazi pubblici – ha dichiarato il premier dei Paesi Bassi -. Sta a noi rispettare la norma. Non siate cocciuti e non spingetevi oltre il limite imposto dalle regole”, ha continuato il primo ministro. Nelle ultime 24 ore in Olanda il bilancio dei positivi al Covid è salito a 7.400 persone, un dato che non si registrava dalla primavera scorsa. E proprio oggi nel Paese si è verificato il primo caso di decesso per secondo contagio da Covid. Si tratta di una 89enne che, secondo quanto riferito dalla stampa, soffriva di un raro tipo di linfoma non Hodgkin, la macroglobulinemia di Waldenstrom. Era stata ricoverata in ospedale in primavera con febbre e forte tosse ed era risultata positiva al Covid, ma era riuscita a guarire e tornare a casa. Passati due mesi e ripresa la chemioterapia, la 89enne ha contratto nuovamente il Coronavirus; in ospedale è risultata negativa agli anticorpi e due settimane dopo è morta.

Leggi anche: 1. Hong Kong, scoperta nuova strategia contro il Covid: “Più efficace del Remdesivir” / 2. Covid, il virus “può sopravvivere fino a 28 giorni sulle superfici di cellulari e banconote” / 3. Usa, il virologo Fauci sulla positività di Donald Trump: “Evento alla Casa Bianca è stato super diffusore del Covid”

4. L’epidemiologo Le Foche: “I contagiati hanno carica virale bassa, epidemia domabile in primavera” / 5. Trump: “Sono immune al Covid e pronto a combattere”. E Twitter lo censura / 6. Coronavirus, chi non rispetta il distanziamento e non usa la mascherina ha ridotte capacità cognitive: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Usa, bimbo di tre anni trova una pistola nel comodino e si spara alla testa New Orleans, prete sorpreso a fare sesso sull’altare con due attrici porno Quanto "costa" un voto per farsi eleggere alla Casa Bianca: il confronto