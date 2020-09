Un’azienda sta cercando un esperto di meme per 4mila euro al mese

Vi piacciono i meme? Un’azienda è disposta a pagare 4mila euro al mese per realizzare una vera e propria campagna promozionale a base di meme. Ad offrire questa particolare possibilità è Andy Goeler, vice presidente di Bud Light, un’azienda che si occupa di produrre birra a basso contenuto di zuccheri e calorie. L’annuncio è arrivato tramite una conferenza stampa: “Siamo entusiasti di assumere il primo Chief Meme Officer del marchio per aiutarci a generare meme sui nostri hard seltzer”, non birre, ma bibite analcoliche gassate light al gusto di amarena, mango, limone e fragola.

Come fare per candidarsi? L’offerta di lavoro è valida fino al 18 settembre 2020, i candidati dovranno aver compiuto almeno 21 anni e possono presentare la domanda online tramite l’apposito format. Attenzione però: non si tratta d’inviare la classica lettera di presentazione con CV in allegato. L’azienda chiede di mostrare sin da subito la propria creatività realizzando dei meme originali. Lo stipendio, come già detto, sarà pari a 4,200 euro al mese (5mila dollari). I meme sono sempre più utilizzati nel mondo social e in qualsiasi ambiente (dalla politica al web marketing). Utilizzare i meme in una campagna pubblicitaria significa arrivare a un target più giovanile puntando sull’ironia.

L’offerta di lavoro recita il seguente messaggio: “Noi di Bud Light abbiamo creato il perfetto hard seltzer. È filtrato cinque volte, ha 100 calore ed è disponibile in quattro gusti buonissimi. Ma sappiamo che un seltzer è buono solo con dei buoni meme e purtroppo i nostri sono davvero brutti. Abbiamo bisogno di qualcuno che possa cambiarli, che sappia usare il lazo di Photoshop. Qualcuno come te! Aiutaci per favore”.

La Bud Light non è l’unica azienda ad aver scelto quest’approccio. Anche la piattaforma Igmur è a caccia di professionisti di meme.

