Lascia il lavoro e gira video in cui finge di essere un cane: ora guadagna 100mila dollari al mese

Decide di lasciare un lavoro e uno stipendio sicuro per mettersi, letteralmente, a fare il cane. Si tratta della bizzarra scelta compiuta da una 21enne statunitense, Jenna Philips, che ogni giorno fa finta di essere un cane in dei video che poi carica su OnlyFans, una piattaforma di condivisione privata. Un’attività, questa, che le sta fruttando ben 100mila dollari al mese.

Proprio su OnlyFans Jenna ha conquistato una certa notorietà, la quale le è servita come trampolino di lancio quando ha iniziato a postare i suoi video anche su TikTok. Fingersi un cane per Jenna era inizialmente un hobby, ma ora è diventata una vera e propria – e molto remunerativa – attività lavorativa. Prima la sua professione era quella di optometrista, mentre oggi Jenna è una sorta di star del web: i contenuti postati la ritraggono comportarsi proprio come un cane, e mentre su OnlyFans vi sono alcuni contenuti più espliciti, anche di natura pornografica, su TikTok si possono trovare clip più “sobrie”.

Leggi anche:

Su TikTok si possono guadagnare soldi dormendo: ecco come

Potrebbero interessarti Usa-Cina ad alta tensione: chiudono i rispettivi consolati a Houston e Chengdu. Pompeo: “Tiranni”, Pechino: “Lui come una formica” Coronavirus: 76mila contagi in un solo giorno negli Usa Neanche il Covid ferma la mattanza di balene e delfini: alle Isole Faroe è ricominciata la Grindadrap