Pagati per fare sesso e testare materassi: la bizzarra offerta di lavoro su un sito di recensioni

Un esperimento perfetto per una coppia e persino retribuito. Su Sleep Standards, un sito di consigli sul sonno e recensioni di prodotti vari, è apparso un bizzarro annuncio: si cercano coppie che facciano sesso ogni settimana su un materasso diverso e forniscano un feedback su quale, tra i vari provati, sia il migliore per avere rapporti con il partner. Il lavoro è persino retribuito: 3mila dollari, destinati a cinque fortunate coppie che si lanceranno nell’esperimento. “Vi invieremo un nuovo materasso ogni settimana e tutto ciò che dovrete fare sarà darci le vostre sincere recensioni su quanto sia buono quel materasso per il sesso”, scrivono nell’annuncio.

Si legge poi: “Sappiamo tutti che un materasso cattivo può portare a problemi a letto e un buon materasso può fare miracoli. Per evitare alle persone la difficoltà di cercare un materasso comodo attraverso tentativi ed errori, abbiamo iniziato questo esperimento. Puntiamo a trovare il miglior materasso per il sesso – e abbiamo bisogno del tuo aiuto”. Quali sono i requisiti per potersi candidare? Prima di tutto si partecipa in coppia (quindi no partner, no party), bisogna aver compiuto 18 anni e avere la residenza negli Stati Uniti. In più, sarà necessario inviare un video della durata di 60 secondi con una scelta motivazionale (spiegare perché si è interessati al lavoro), raccontare la propria storia e fornire anche i profili dei rispettivi social media.

In cosa consiste il lavoro? Bisognerà valutare il materasso secondo la modalità di rimbalzo, rumore, durezza, supporto sui bordi, freschezza, comfort e quindi fornire poi un punteggio totale. I materassi inviati alle cinque coppie fortunate sono i primi otto materassi per il sesso attualmente sul mercato. La retribuzione, come già spiegato, è di 3mila euro, più un materasso a propria scelta.

