Ruba un milione di euro in 5 anni di lavoro in un negozio d’intimo: arrestata commessa

Commessa di negozio d’intimo ruba 1 milione di euro in cinque anni

Un milione di euro in cinque anni: secondo il calcolo dei carabinieri, questa è la cifra che una commessa di un negozio d’intimo di Udine ha sottratto all’attività in cui lavorava. Dal 2013 al 2017, la donna avrebbe trattenuto un po’ per volta del denaro anziché versare parte degli incassi in banca, poiché era questo il suo compito. La donna, 42 anni di Lignano Sabbiadoro, è stata condannata dal Tribunale del lavoro e dovrà versare alla società di Udine (di cui era stata dipendente) una somma pari a 1.272.443 euro.

Secondo la titolare del negozio, la commessa era l’unica responsabile alla compilazione del registro corrispettivi e al versamento in banca del contante in cassa. Il tribunale quindi l’ha condannata a restituire la cifra indicata, sottraendo 12.941 euro, la retribuzione delle sue mensilità, il tfr e l’indennità di cassa che non le erano stati corrisposti dopo il licenziamento. Come riporta il Messaggero Veneto, in sede penale le è stata applicata la pena patteggiata di un anno e due mesi di reclusione e 600 euro di multa (sospesi con la condizionale). L’avvocato della 42enne, Lea Acampora, aveva parlato di “calcoli inverosimili” e valuterà ora il ricorso in appello.

