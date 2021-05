“I vaccinati causano infertilità e aborti”: i no-mask pensano addirittura di usare la mascherina

Un paradosso è stato raggiunto per i No-mask statunitensi: proprio il movimento che ritiene le mascherine inutili e anzi dannose, le userà ora per proteggersi dai vaccinati. Una fake news tira l’altra, a quanto pare. Non solo i No-mask non vogliono sottoporsi al siero anti-Covid, ma sostengono che le persone vaccinate siano pericolose perché “diffonderebbero particelle di proteine di vaccino capaci di alterare il ciclo mestruale, rendere infertili, provocare aborti spontanei”.

Questo rientrerebbe, come riporta Vice Usa, nel più generale complotto che il Covid-19 sia un modo per ridurre la popolazione mondiale, e i vaccini un’arma di sterminio di massa. Gli specialisti, naturalmente, si sono affrettati a bollare come bufale queste teorie. I migliori esperti medici concordano sul fatto che è impossibile per una persona spargere porzioni di vaccini: “Questa è una cospirazione che è stata creata per indebolire la fiducia in una serie di vaccini di cui sono state dimostrate, attraverso studi clinici, la sicurezza e l’efficacia”, ha affermato il dottor Christopher Zahn, vicepresidente dell’American College of Obstetricians and Gynecologists, la principale organizzazione statunitense per i professionisti medici nella sanità femminile. Definendo i vaccini “il nostro migliore strumento per affrontare una pandemia globale”, Zahn ha aggiunto in una dichiarazione inviata a Reuters che “tali cospirazioni e false narrazioni sono pericolose e non hanno nulla a che fare con la scienza”.

Anche il team clinico per Covid-19 dei Centers for Disease Control è stato molto critico e in un’e-mail in risposta alle domande di fact cheching della Reuters, ha fatto sapere che chi “mette in giro queste falsità, semplicemente sembra non aver capito il funzionamento del siero”. “I vaccini – spiegano i medici – danno istruzioni per insegnare alle nostre cellule come produrre una proteina, o anche solo un pezzo di proteina, che inneschi una risposta immunitaria all’interno del nostro corpo. Dopo che il pezzo di proteina è stato preparato, la cellula scompone le istruzioni e le elimina. La risposta immunitaria, che produce anticorpi, è ciò che ci protegge dall’infezione se il vero virus entra nel nostro corpo”.

Il team ha anche affermato che i vaccini non possono indurre le persone a diffondere il virus, facendo eco a tutti gli altri esperti con cui la Reuters ha parlato, dicendo che “i vaccini Covid-19 non usano il virus vivo che causa Covid-19 e non possono causare il Coronavirus. Pertanto, le persone che ricevono un vaccino contro COVID-19 non possono spargere né il virus, né il vaccino”. Spiegazioni che tuttavia non sembrano arrestare la teoria del complotto.

Come riporta Vice, infatti, l’influencer statunitense Sherri Tenpenny ha invitato gli ascoltatori a “stare lontani da chi ha ricevuto queste dosi, per sempre”. O ancora un altro No vax americano, il pediatra di New York Larry Palevsky, ha proposto di mettere in quarantena i vaccinati. “Chi ha ricevuto questo veleno,” ha detto, “passa qualcosa a chi non l’ha ancora fatto”. Lo stesso ha aggiunto che i vaccinati dovrebbero indossare “una fascia sul braccio” per essere riconoscibili, “così sappiamo che dobbiamo evitarli quando li incrociamo”.

Una “follia collettiva” che, tuttavia, sta avendo delle conseguenze. Basti pensare alla scuola privata di Miami dove è stato impedito agli insegnanti vaccinati di “avere interazioni” con gli studenti non vaccinati o che un negozio di Kelowna (una città canadese nella regione della Columbia Britannica) ha affisso un cartello per vietare l’accesso ai vaccinati responsabili dello “spargimento di particelle” che causa infertilità o aborti spontanei. Sembra assurdo. Come mettere la mascherina per proteggersi dai vaccinati, dopo due anni di campagne contro la mascherina stessa, d’altronde.

