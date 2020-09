L’oppositore russo Alexey Navalny è ancora ricoverato nella clinica Charité di Berlino dove è stato trasferito il 22 agosto scorso, dopo due giorni in un ospedale in Siberia, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Grazie a un post pubblicato su Instagram dai suoi collaboratori, emergono nuovi particolari sui momenti che hanno preceduto il malore dell’oppositore temuto dal Cremlino: Navalny sarebbe stato avvelenato con una bottiglia d’acqua (e non con un tè, come era stato detto in precedenza) che avrebbe bevuto nella sua camera d’albergo in Siberia lo scorso 20 agosto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Алексей Навальный (@navalny) in data: 16 Set 2020 alle ore 11:59 PDT

Gli assistenti spiegano nel video che proprio su quella bottiglietta sono state condotte le analisi del laboratorio tedesco per indagare sull’avvelenamento di Navalny. E sulla bottiglia sono state trovate “tracce di Novichok”, l’agente nervino sviluppato dalla Russia tra gli anni Ottanta e Novanta e già usato in passato per avvelenare gli oppositori del presidente Vladimir Putin.

Navalny si era sentito male durante un volo interno in Russia il mese scorso ed era stato successivamente trasportato in aereo a Berlino per cure mediche. La Germania afferma che è stato avvelenato dall’agente Novichok ma la Russia sostiene di non aver visto le prove secondo cui sarebbe stato avvelenato.

