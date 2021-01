Navalny: arrestata a Mosca la moglie Julia

Julia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny, è stata arrestata per aver preso parte alla manifestazione non autorizzata di Mosca per chiedere la liberazione dell’attivista. Lo riferisce l’agenzia Sputnik, secondo la quale sono 120 i dimostranti arrestati nella capitale russa. L’Ong Ovd-Info, che sta monitorando le proteste, riferisce invece di 145 arresti a Mosca, dove i sostenitori di Navalny si sono raccolti a piazza Komsomolskaya esponendo cartelli e intonando cori che chiedono la liberazione dell’oppositore. La polizia ha iniziato a disperdere l’assembramento.

Oltre 2.000 i manifestanti arrestati in Russia

Sono oltre 2.000 i manifestanti arrestati in tutta la Russia per aver preso parte alle proteste, non autorizzate, per chiedere la liberazione di Alexei Navalny, l’oppositore incarcerato due settimane fa. Lo riferisce l’Ong Ovd-Info, che sta monitorando la mobilitazione. La città dove sono state arrestate più persone è Mosca, con 456 arresti. Seguono San Pietroburgo (200 arresti), Krasnoyarsk (194 arresti), Vladivostok (129 arresti) e Novosibirsk (103 arresti).

