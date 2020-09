Aveva solo 18 anni Charlotte Simpson, una delle persone più giovani del Regno Unito a morire per un tumore all’intestino. Una malattia che solitamente colpisce persone di età avanzata, tanto da sorprendere gli stessi medici. Il tumore infatti era troppo aggressivo, e ha lasciato alla ragazza soltanto quattro mesi di vita. La diagnosi per Charlotte, come racconta sua madre Sarah, è arrivata ad aprile. I medici le hanno subito detto che si trattava di un male incurabile. Alla diciottenne e alla sua famiglia è crollato il mondo addosso. Eppure Charlotte non si è abbattuta, e ha iniziato a lottare strenuamente contro la malattia, che però se l’è portata via dopo appena pochi mesi.

La giovane ha iniziato ad avvertire forti dolori allo stomaco, ma le analisi mostravano solo una leggera anemia, per cui le era stato dato del ferro. Nei mesi successivi ha avvertito una forte spossatezza e ha perso notevolmente peso. Il campanello d’allarme quando ha visto del sangue nelle feci, per cui si è sottoposta a una colonscopia che ha rivelato la diagnosi. I medici ritenevano improbabile il cancro all’intestino, visto che quella malattia si manifesta intorno ai 50 anni. Charlotte si è quindi sottoposta alla chemioterapia e l’immunoterapia, ma già dopo un mese dalla diagnosi il tumore si era diffuso allo stomaco e ai linfonodi. Pochi mesi dopo la diciottenne è morta in casa sua.

Leggi anche: 1. Moglie e marito muoiono per un tumore. L’ultima lettera di lui: “Mi rimane poco ma sono felice” / 2. Usa, spettatrice nota gonfiore sul collo della conduttrice tv: lei scopre di avere un tumore / 3. Aveva la narice sempre otturata, poi scopre che è un tumore. E le asportano il naso / 4. Raccolti 100mila euro per farla operare: Angelica muore a 18 anni per un tumore al cervello

Potrebbero interessarti Scrive una recensione negativa su TripAdvisor e l’albergo lo denuncia: rischia due anni di carcere Texas, bambino di 6 anni muore per un'ameba mangia-cervello Pescatori sequestrati in Libia: saranno processati da tribunale militare