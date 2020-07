Aveva la narice sempre otturata, poi scopre che è un tumore. E le asportano il naso

Narice sempre otturata, poi la scoperta: “È un cancro aggressivo”

L’incredibile vicenda è avvenuta a Weymouth, nel Dorset, in Inghilterra, dove Julia, una mamma 40enne, dopo la persistente sensazione di una narice otturata si decide a farsi visitare dai medici e scopre di avere un tumore. Si tratta di un cancro della pelle molto aggressivo chiamato carcinoma a cellule squamose.

Come riporta Metro.co.uk, i medici hanno tentato di salvarle il naso con la chemioterapia, ma non c’è stato nulla da fare. Così è stato rimosso completamente con un’operazione. “C’è un buco dove si trovava il mio naso – racconta Julia -. Non c’è altro modo per descriverlo. Solo poche persone l’hanno visto, incluso Nick, ma non l’ho mostrato ai bambini. Non voglio che abbiano degli incubi. Ho detto loro che la mamma aveva il naso rimosso per renderla migliore e questo è abbastanza per loro. Mi stanno facendo un naso protesico sulla base delle fotografie che ho fornito a un consulente specializzato, ma non è ancora del tutto pronto”.

