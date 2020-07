Spettatrice nota gonfiore sul collo della conduttrice del tg. Lei scopre di avere un tumore

Victoria Price, giornalista della tv statunitense Wfla, ha deciso di raccontare su Twitter la storia di come ha scoperto di avere un tumore, e cioè di come il pubblico del suo tg le abbia salvato la vita. Lo riporta la Bbc. Dopo averla vista in onda mentre presentava il Tg, una spettatrice le ha fatto arrivare questo messaggio: “Ti ho appena vista al telegiornale. Mi preoccupa quella massa sul tuo collo. Per favore, controlla la tua tiroide. Mi ricorda il mio collo. Il mio si è rivelato essere un cancro”. La conduttrice tv ha così deciso di fare dei controlli, scoprendo di avere anche lei un tumore alla tiroide. “Ho un cancro. Sono debitrice verso una dei nostri spettatori che ha portato alla mia attenzione il rigonfiamento che avevo sul collo”, ha scritto Price su Twitter, dopo aver appreso la diagnosi al Tampa General Hospital, in Florida. Il carcinoma di Victoria si stava diffondendo ai linfonodi ma per fortuna se ne è accorta in tempo ed è riuscita a sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione del tumore”.

