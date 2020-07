Perde un dente in diretta tv: la reazione della conduttrice è virale

Piccolo e imbarazzante incidente di percorso per la conduttrice ucraina Marichka Padalko. Impegnata a leggere il tg, la giornalista ha dovuto gestire un fastidioso imprevisto, ma la sua reazione è diventata virale sui social. La Padalko, mentre leggeva le news del giorno in diretta tv, ha perso un dente, ma ha completamente ignorato l’accaduto, acciuffando il dente incriminato in una mano e mettendolo da parte, senza battere ciglio, proseguendo con il notiziario come se nulla fosse successo.

Il popolo del web, a cui non sfugge mai nulla, ha prontamente condiviso il video che è diventato in poco tempo virale. A quel punto, la conduttrice ha dovuto dire la sua, sempre via social, così ha scelto il suo account Instagram: “Onestamente, ho pensato che l’incidente sarebbe passato inosservato”, ha spiegato condividendo a sua volta la clip. “Ma avevo sottovalutato l’attenzione dei nostri spettatori”. Come mai ha perso il dente? La conduttrice spiega che questo è stato sicuramente l’episodio più curioso della sua carriera (sono ormai vent’anni che lavora come conduttrice) e ha spiegato che in realtà la rottura del dente è stata causata da un incidente domestico con sua figlia, avvenuto una decina di anni fa. La Padalko ha comunque colpito gli spettatori per la sua reazione molto professionale.

