È morto il designer Milton Glaser, ideatore del logo “I love NY”

È morto all’età di 91 anni il famoso illustratore e designer statunitense Milton Glaser, ideatore del celebre logo “I love NY”, dedicato alla città di New York. Glaser si è spento in seguito a un ictus. A darne notizia è stata la sua famiglia, attraverso il quotidiano New York Times.

Glaser creò il logo “I love NY” nel 1996 per una campagna pubblicitaria che aveva l’obiettivo di risollevare l’immagine dello Stato di New York e della città. Il disegno originale è conservato al Museum of Modern Art di Manhattan.

Altri famose creazioni di Glaser sono il poster raffigurante Bob Dylan che nel 1966 vendette oltre 6 milioni di copie, e il logo Dc Bullet, utilizzato dalla Dc Comics dal 1977 al 2005. Il designer fu anche tra i fondatori del New York Magazine, nel 1968.

