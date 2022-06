La modella russa di 37 anni, Evgenia Simonova, è morta il 31 maggio dopo essere precipitata da un balcone all’ottavo piano di un resort a Phuket, in Thailandia. La donna è deceduta dopo un volo di 25 metri durante una festa a base di “sesso, alcool e droga”. È quanto si apprende dalla stampa locale. La polizia thailandese ha fermato tre persone ritenute colpevoli di aver spinto giù Simonova dal balcone. La 37enne è stata trovata con in mano dei capelli, di cui la polizia thailandese sta testando il DNA.

I tre sono l’americano Jamaal Smith, 38 anni, il giordano Ahmad Alatoom, 28 anni, e la russa Natalia Kosenkova, 35 anni. Interrogati dalla polizia gli indagati hanno dichiarato che Evgenia Simonova era molto ubriaca quando è salita su una scala esterna tra il settimo e l’ottavo piano del resort, come riporta il Bangkok Post.

Natalia Kosenkova, anche lei modella e Dj, è stata poi rilasciata dalla polizia e ha dichiarato che la morte di Smirnova è stata uno “sfortunato incidente”. “L’unica cosa che posso dire è che questo è stato uno sfortunato incidente, ma non è stato un omicidio. […] Siamo stati tenuti in una galera, ma ci hanno lasciato andare”.

La 35enne ha inoltre negato le notizie diffuse dalla stampa thailandese secondo cui il party era a base di sesso e droga: “Non conoscevo Evgenia Smirnova fino a quella sera. Non conoscevo la ragazza, è venuta alla festa dove eravamo noi. E ha chiamato il suo amico (Alatoom), che ci ha raggiunti, e si è comportato in modo inappropriato. Posso dire che io e il mio amico (Smith), che conosco da molto tempo, ci siamo comportati con dignità e decenza. La polizia si fida di noi. La polizia dice di non essere preoccupata per noi”.

L’autopsia, come riporta il capo della polizia Amphon Buarapphon, ha rilevato un livello di alcol molto alto nel sangue della vittima, ma la polizia sta portando avanti l’indagine per omicidio. Evgenia è stata ritrovata in biancheria intima con ferite mortali alla testa e una gamba rotta. Era arrivata a Phuket sabato 25 maggio, mentre il suo corpo senza vita è stato ritrovato nelle prime ore di martedì mattina, 31 maggio.