Berlino: trovata morta la modella Kasia Lenhardt, ex di J. Boateng

È giallo per la morte della modella tedesca Kasia Lenhardt, 25 anni, ex fidanzata del calciatore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. La ragazza è stata trovata morta dalla polizia nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt e Boateng si erano lasciati da poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi.

Kasia Lenhardt, la causa della morte

Sulle cause della morte della modella Kasia Lenhardt sono ancora in corso le indagini. I punti ancora oscuri e sulla tragedia sono ancora tanti e le autorità di polizia non si sono ancora espresse in modo definitivo. Si aspettano i risultati dell’autopsia, prevista nelle prossime ore.

Kasia Lenhardt e Jerome Boateng

Ad annunciare la fine della relazione tra i due era stato Boateng. Sui social il calciatore lo scorso 2 febbraio aveva scritto: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng”.

