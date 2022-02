Minneapolis, 22enne afroamericano ucciso in casa dalla polizia: le immagini shock nel video degli agenti

A quasi due anni dall’uccisione di George Floyd, il 38enne afroamericano soffocato dalla polizia durante un fermo, un nuovo episodio di violenza torna a sconvolgere la città di Minneapolis, negli Stati Uniti. Questa volta si tratta di un 22enne nero, a cui le forze dell’ordine hanno sparato dopo aver fatto irruzione nel suo appartamento. Le immagini registrate dalle body-cam degli agenti mostrano il loro ingresso in casa al grido “Polizia, perquisizione!” e la scena in cui sparano a sangue freddo all’uomo, che si trovava sdraiato sul divano sotto le coperte.

Il giovane afroamericano si chiamava Armir Locke e secondo i poliziotti possedeva un arma. Non è ancora chiaro se fosse finito nell’inchiesta per l’omicidio su cui gli agenti stavano indagando, ma il capo ad interim della polizia di Minneapolis, Amelia Huffman, ha confermato che non era Locke l’obiettivo dell’operazione.