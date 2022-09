Mediterraneo, “un sottomarino nucleare russo davanti alla Sicilia”

Un sottomarino nucleare russo si troverebbe nelle acque tra Malta e Sicilia. Lo ha riportato il sito specializzato NavalNews, secondo cui potrebbe trattarsi di un sottomarino d’attacco, probabilmente dotato di missili da crociera.

“Al momento non è noto di che tipo di sottomarino si tratti”, ha affermato NavalNews. “Siamo sicuri che sia a propulsione nucleare. La Russia ha già schierato sottomarini a propulsione nucleare nel Mediterraneo, ma non di frequente. Nel contesto attuale, è legato alla guerra in Ucraina. E anche alle recenti tensioni fra Serbia e Kosovo”.

La notizia, che non è stata confermata da fonti ufficiali, segue l’uscita dalle acque del Mediterraneo dell’incrociatore russo “Maresciallo Ustinov”, che la settimana scorsa si è diretto verso l’Atlantico insieme al caccia “Ammiraglio Kulakov” e a una nave da rifornimento, arrivando al largo dell’Irlanda. Secondo NavalNews, la spiegazione più immediata è che il sottomarino abbia sostituito l’Ustinov, il cui spostamento, in quest’ipotesi, avrebbe fatto da diversivo per le forze Nato.

Secondo la testata online, non è noto attualmente di che di genere di sottomarino si tratti, se non che sia un sottomarino a propulsione nucleare, schierato raramente da Mosca nel Mediterraneo. Secondo la testa BlackSeaNews, si tratterebbe invece del sottomarino K-266 Orel, uno dei sottomarini Oscar II ancora in servizio nella Flotta del Nord russa.

Ieri, per diverse ore, nell’area dove sarebbe stata identificata la presenza del sottomarino russo è stata avvistata un’intensa attività dell’aeronautica americana.