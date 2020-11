Hanno preparato tutto in gran segreto, tramite il passaparola, nonostante New York sia una delle città americane più colpite dal Coronavirus. Neppure il preoccupante aumento dei contagi e delle vittime, però, è bastato a fermare un gruppo di ebrei ortodossi che in barba alle regole ha organizzato un matrimonio con migliaia di invitati in una sinagoga a Brooklyn.

La notizia ha mandato su tutte le furie il governatore Andrew Cuomo: “È una palese violazione della legge, è illegale, ed è irrispettoso per la gente di New York”, ha dichiarato, sottolineando che la polizia “dovrebbe condurre un’indagine approfondita”. Il New York Post ha diffuso i filmati della regale cerimonia nuziale. Il matrimonio si è tenuto nella sinagoga di Satmar, a Williamsburg, lo scorso 8 novembre: all’interno circa 7mila persone.

Una mega festa organizzata in segreto e violando tutte le norme di contenimento del virus, per festeggiare le nozze di Yoel Teitelbaum, nipote del Rabbino di Satmar, Aaron Teitelman. Il quotidiano Der Blatt, pubblicazione dal gruppo religioso, ha confermato l’evento, spiegando che “a causa delle restrizioni governative i preparativi sono stati portati avanti in modo segreto e discreto, in modo da non attirare l’attenzione di estranei”. “Gli inviti sono stati fatti attraverso il passaparola – si legge ancora – senza comunicazioni per iscritto, né affissioni sui muri della sinagoga”.

La cerimonia si è tenuta in segreto dopo che le autorità dello Stato di New York avevano ordinato la cancellazione di un’altra cerimonia di un nipote di un altro rabbino di Satmar, dove erano attese 10mila persone. “Se si scopre che poiché abbiamo fermato quel matrimonio, la reazione è stata ‘bene, faremo un matrimonio segreto’, sarebbe scioccante e totalmente ingannevole rispetto alle conversazioni che ho avuto con membri della comunità”, ha aggiunto Cuomo: “Se 7.000 persone hanno partecipato a un matrimonio, subiranno tutte le conseguenze dell’azione legale”.

