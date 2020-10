Soffre di mal di testa per sette anni: i medici trovano una ciste piena di vermi nel cervello

Erano i vermi la causa dei forti mal di testa di cui soffriva la ragazza australiana da ben sette anni. Dopo continue e inutili terapie, i medici sono infatti riusciti a individuare che cosa causasse le emicranie dolorose e la vista offuscata alla giovane 25enne. Il caso è stato riportato sull’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ed è il primo nel Paese.

La donna accusava forti mal di testa due o tre volte al mese che curava con farmaci prescritti per l’emicrania. Tuttavia, il suo ultimo mal di testa è durato più di una settimana e si è manifestato con sintomi più gravi, incluso l’offuscamento della vista. Una risonanza magnetica del cervello ha portato i medici a credere che potesse essere un tumore la causa del suo dolore, ma dopo aver operato e rimosso la lesione, hanno scoperto che in realtà si trattava di una cisti piena di larve di tenia.

Questa condizione è nota come neurocisticercosi – l’infestazione del sistema nervoso centrale da parte degli stadi larvali, o cisticerchi, di Taenia solium – che può causare sintomi neurologici quando si sviluppano cisti larvali nel cervello. Il parassita viene comunemente trasmesso consumando carne di maiale poco cotta o entrando in contatto con cibo, acqua e terreno contaminati da uova di tenia. La 25enne, che lavorava come barista, era considerata a rischio nullo o molto basso di infezione da larve di tenia, ma si ritiene che in qualche modo avesse ingerito accidentalmente uova di tenia. La migliore linea di difesa contro un’infezione simile è quella di cuocere la carne a temperature di sicurezza, lavarsi le mani con sapone prima dei pasti e mangiare solo cibo cucinato in condizioni igieniche.

Leggi anche: 1. Ameba mangia cervello: cosa è, dove si trova e come si cura il parassita; // 2. Bambino di 6 anni muore per un’ameba mangia-cervello che infesta la rete idrica del Texas; // 3. Ecco cosa succede al cervello di chi si lamenta in continuazione

Potrebbero interessarti Trump, il medico dell’ospedale: “Quel giro in Suv un teatrino politico folle e pericoloso per gli altri” Oms: "Il 10% della popolazione mondiale contagiato dal Coronavirus" I genitori di Patrick Zaky: "Nostro figlio detenuto da 8 mesi, terrorizzati che possa non finire mai"