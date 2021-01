Tiene per mano la figlia, ricoverata insieme a lei nella terapia intensiva Covid: il giorno dopo muore

Nel Regno Unito ha avuto molta eco la storia di Anabel Sharma, una donna 49enne sopravvissuta al Covid che ha raccontato gli ultimi momenti che ha trascorso accanto alla madre prima che questa morisse a causa della malattia.

Le due donne erano ricoverate nello stesso reparto di terapia intensiva a Leicester, dopo essere risultate positive al virus. Entrambe avevano bisogno dei caschi per l’ossigeno. Ma la madre di Anabel, Maria Rico, 76 anni, purtroppo non ce l’ha fatta.

Madre e figlia si erano ammalate dopo che il figlio 12enne di Anabel era tornato a scuola a settembre e aveva contratto il virus. Dopo due settimane di ricovero, le donne si sono rincontrate perché i medici hanno messo il letto di Anabel accanto a quello di Maria. Gli stessi sanitari hanno però informato la 49enne che alla madre restavano poche ore di vita.

Maria aveva firmato un Dnr order (Do Not Resuscitate order), ovvero la volontà di non essere rianimata in caso di arresto cardiaco. Ha detto alla figlia di essere pronta ad andare. L’ha invitata a non avere paura e a continuare a continuare a lottare per i suoi figli. Le ha anche affidato le sue ultime volontà sul funerale.

Anabel ha detto addio alla madre tenendola per mano e ha chiesto di scattare una foto di loro due insieme. Maria è morta il giorno dopo.

Anabel ha potuto assistere al funerale della madre tramite uno schermo in ospedale. A causa del Covid, la 49enne ha subito danni permanenti ai polmoni e ha ancora bisogno di ossigeno per respirare.

