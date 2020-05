Coronavirus, l’annuncio di Madonna che gela i fan: “Sono stata contagiata”

Coronavirus, l’annuncio di Madonna che preoccupa i fan: “Sono stata contagiata”

“Sono stata contagiata dal Covid-19”. Queste le parole con cui Madonna ha lasciato di stucco i fan, pronunciate in un video postato sul suo profilo Instagram. La popstar americana ha infatti raccontato, mentre si mostra seduta ad una macchina da scrivere, di aver “fatto il test” e aver così scoperto di “avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus”. Madonna, che non ha specificato se ha manifestato i sintomi dell’infezione, lascia intendere di non aver sviluppato la malattia.

Visualizza questo post su Instagram #staysafe #staysane Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 30 Apr 2020 alle ore 1:46 PDT

In quarantena in Portogallo dal 16 marzo insieme ai figli, la cantante oggi 61enne non ha idea di come abbia subito il contagio, ma ora si dice vogliosa di “uscire di casa senza la paura di contrarre il virus”. “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”, dice Madonna nella clip video diffusa sui social. Immediata, dopo il suo annuncio, la reazione dei fan, che si sono da subito preoccupati per le condizioni della cantante.

