Kazakistan, presidente Tokayev: “Truppe russe via tra due giorni”

Le truppe guidate da Mosca in Kazakistan lasceranno il Paese tra due giorni. Sono circa 2000 i soldati dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) – di cui fanno parte sei repubbliche ex sovietiche – che andranno via. Lo ha annunciato il presidente del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev. “La missione delle forze di pace si è conclusa con successo”, ha detto al Parlamento, aggiungendo che l’operazione durerà una decina di giorni.

Il presidente aveva chiesto ai Paesi del Csto guidato da Mosca di mandare delle truppe per aiutarlo a riprendere in mano il controllo della situazione dopo le rivolte popolari dei giorni scorsi. Tokayev ha anche nominato un nuovo primo ministro, Alikhan Smailov, 49 anni, già vicepremier nel precedente governo.