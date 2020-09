Hong Kong, Joshua Wong a TPI dopo l’arresto: “Rischio 6 anni di carcere ma non mi pento di nulla”

“Non ho nessun rimpianto e intendo continuare a far sentire la voce di Hong Kong”. In un video inviato in esclusiva a TPI.it il dissidente Joshua Wong racconta dell’arresto cui è stato sottoposto oggi con l’accusa di aver partecipato a un’assemblea non autorizzata a ottobre 2019 e di aver violato quella che definisce la “legge draconiana anti-maschera”.

Wong, ex leader della protesta degli ombrelli, e ora uno dei leader dell’opposizione a Hong Kong al governo locale, dovrà andare in udienza il 30 settembre e rischia fino a 6 anni di carcere. “Anche se sono stanco per l’interrogatorio dei poliziotti penso che dobbiamo continuare la nostra battaglia, non c’è ragione per arrendersi”.

Tra i fondatori del movimento per l’autodeterminazione della città-Stato, Joshua Wong rischia 5 anni di carcere per assemblea non autorizzata e 1 anno per aver indossato una mascherina ed essersi dunque coperto il volto.

