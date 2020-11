Chi è la First Lady Jill Biden

La nuova inquilina della Casa Bianca è Jill Tracy Jacobs, moglie del neo presidente Joe Biden, e quindi First Lady. Sessantanove anni, di cui 45 anni a fianco di Joe. Jill Biden è nata nel giugno 1951 nello stato americano del New Jersey. La maggiore di cinque sorelle è cresciuta nel sobborgo di Willow Grove a Philadelphia (“Sono una Philly girl, ne vado orgogliosa”).

La sua famiglia ha origini italiane, i bisnonni arrivati da Gesso, frazione di Messina, di cognome facevano Giacobba ma quando dalla Sicilia si trasferirono negli Stati Uniti decisero di anglicizzare il cognome in Giacobs. Jill in più occasioni ha ricordato con malinconia le dolci domeniche italiane in cui si mangiavano “spaghetti, polpette, braciole e la casa profumava di origano, basilico, pomodori freschi e aglio”. Legata alla terra e ai piaceri che regala, Jill Biden ha già deciso che porterà con sé questa passione alla Casa Bianca, dove promette di ricreare l’orto voluto da Michelle Obama. A Washington, porterà con sé anche i suoi amati cani, i due pastori tedeschi, Major e Champ.

Insegnante e plurilaureata. Jill Biden ha due lauree e un dottorato in Education. Prima di scegliere la letteratura inglese come fil rouge dei suoi studi universitari, Jill aveva scelto di studiare marketing e moda, strada che poi ha abbandonato. La stampa le ha già trovato un soprannome: “professor Flotus” o “doctor Flotus”, dall’acronimo di First Lady of United States.

Quello che forse non tutti sanno è che la bionda, elegante e un po’ borghese Jill ha un passato da ex modella proprio come Melania Trump. La nuova First Lady, però, racconta di avere posato per qualche rivista per pagarsi gli studi. E galeotta pare che fu proprio una di quelle foto. Joe Biden vide uno scatto di Jill e rimase folgorato. E il fratello di lui, Frank Biden, decise di organizzare un appuntamento al buio tra Jill, allora studentessa 24enne, e Joe, allora senatore.

“All’epoca frequentavo ragazzi con i jeans, le t-shirts e gli zoccoli”, ha detto Jill Biden a Vogue raccontando il loro primo appuntamento al buio. “Poi alla porta si presenta lui, con il cappotto e i mocassini. Aveva nove anni più di me. Ho pensato: oddio, non funzionerà mai, nemmeno tra un milione di anni”.

Tornata a casa dopo il primo appuntamento con Joe, si narra che Jill telefonò alla madre: “Ho incontrato il perfetto gentiluomo”. Era marzo 1975. Due anni dopo, Biden le chiese di sposarlo. Per ben cinque volte prima di ricevere un sì come risposta. E non è perché lei non lo amasse, ma perché “Dovevo esserne assolutamente sicura – ha ricordato Jill durante l’intervista a Vogue – quei bambini non potevano perdere un’altra madre”. Già perché prima di sposare Joe, Jill era sposata con l’ex giocatore di football del college Bill Stevenson e Joe Biden quando si sono incontrati aveva già perso la sua prima moglie e la figlia di un anno in un incidente d’auto nel 1972. I suoi figli Beau e Hunter sono sopravvissuti entrambi all’incidente. Bambini a cui Jill decise di fare da mamma non suoi. Poi nascerà la loro figlia Ashley.

Prima di diventare First, la signora Biden è stata Second Lady quando il marito Biden era vicepresidente di Obama (dal 2009 al 2017). Durante questo periodo, il suo lavoro includeva la promozione di college della comunità, la difesa delle famiglie di militari e la sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno. Jill Biden ha lanciato anche diverse iniziative con la ex First Lady Michelle Obama, tra cui aiutare i veterani militari e le loro famiglie ad accedere a programmi educativi e risorse per l’occupazione. Nel 2012, Jill ha pubblicato un libro per bambini intitolato Don’t Forget, God Bless Our Troops basato sull’esperienza di sua nipote cresciuta in una famiglia di militari.

“Porterà l’ufficio di First Lady nel 21esimo secolo“, scrive Alberto Flores D’Arcais su Repubblica, riportando il racconto della amiche di una vita di Jill Biden, “perché la maggior parte delle donne americane sono come lei: devono bilanciare il lavoro e la vita familiare“.

