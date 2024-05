Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio

A quasi sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi. I morti ormai superano i 35.560 mentre i feriti sono più di 79.650: le vittime, secondo le Nazioni Unite, sono in maggioranza donne e minori. Intanto, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha chiesto ai giudici de L’Aja di emettere dei mandati di arresto per il premier di Israele, Benjamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa, Yoav Gallant, oltre che per i leader di Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, accusati a vario titolo di crimini di guerra e contro l’umanità. Israele è insorto per la richiesta del legale britannico, definita uno “scandalo” dal primo ministro e “oltraggiosa” dal presidente Isaac Herzog. Ma anche il gruppo terroristico palestinese ha accusato Khan di “equiparare le vittime con il carnefice” e ha preteso l’annullamento della richiesta nei confronti dei suoi leader. Nel frattempo, l’Iran piange la morte del suo presidente Ebrahim Raisi e del suo ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, deceduti domenica 19 maggio in un incidente in elicottero insieme ad altri tre alti funzionari del regime e ad altrettanti uomini dell’equipaggio. Cordoglio da quasi tutto il mondo, compresi Hamas, Hezbollah e le milizie Houthi alleati di Teheran. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 21 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

