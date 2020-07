“Infettare più ebrei, neri e musulmani possibile”: il nuovo diktat dei neonazisti inglesi

C’è un nuovo ordine che circola tra alcuni gruppi neonazisti del Regno Unito, ed quello di “infettare più ebrei, neri e musulmani possibile”. A rivelare il diktat degli estremisti di destra è un rapporto della Commissione britannica per la lotta all’estremismo e al terrorismo, secondo il quale questi gruppi sfrutterebbero la crisi prodotta dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 per alimentare razzismo, antisemitismo e xenofobia.

L’intento, ovviamente, è quello di “seminare divisione” e creare tensioni tramite una accurata strategia social: ad essere diffusi dagli estremisti sul web una serie di post che incolpano alcune minoranze, come appunto ebrei e musulmani, per la diffusione del Coronavirus, o che invitano le persone ad infettarne, di proposito, “il più possibile”. Si tratta di una narrativa già utilizzata anche dai gruppi islamisti, i quali si impegnano nella diffusione di notizie secondo cui il Covid sarebbe una punizione divina per quell’occidente infedele e corrotto. Altri gruppi invece – più vicini all’estrema sinistra – sarebbero i responsabili della creazione di alcune fake news sempre riguardanti il Coronavirus, il quale viene indicato come conseguenza della tecnologia 5G.

