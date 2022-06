In un video registrato con il cellulare e diffuso sui social si vede una bambina sul tetto di un palazzo sotto il sole con mani e piedi legati mentre si contorce e cerca di liberarsi dalla corda. Una scena drammatica avvenuta in India nella zona di Khajuri Khas a nord-est di Delhi.

La bambina di 5 anni è stata legata e lasciata con una temperatura di 42° C sul terrazzo di casa dalla madre per punizione perché non aveva finito i compiti. Lo riferisce la polizia che sta indagando sulla vicenda avvenuta lo scorso 2 giugno dopo aver interrogato la donna.

Quel giorno in casa la piccola si trovava in casa con la madre e il fratello di 11 anni. A soccorrere la bambina è stato il nonno che ha visto la nipote sul terrazzo. Dopo averla liberata, l’uomo avrebbe chiamato il figlio spiegandogli quanto avvenuto. Secondo quanto riporta il giornale Hindustan Times, il padre della bambina, venuto a conoscenza del fatto, si sarebbe poi infuriato con la moglie per l’orribile gesto.

Il video postato sui social lo scorso 8 giugno ha scatenato l’indignazione degli utenti. Gli inquirenti hanno subito aperto, ai danni della madre accusata, un fascicolo penale per maltrattamento di minore e per sevizie.

After much dilly dally, FIR has lodged under section 75 Juvenile Justice Act at Khajuri Khas PS. Further investigation underway says @DelhiPolice source. Parents need counselling as this 5-year-old girl was left tied on a rooftop under scorching sun for not doing homework! https://t.co/kH2T51kjYv

— Milan Sharma (@Milan_reports) June 8, 2022