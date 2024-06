Ilaria Salis è libera, tolto il braccialetto elettronico: la neo eurodeputata può ora tornare in Italia

Ilaria Salis è libera, tolto il braccialetto elettronico: può tornare in Italia

Ilaria Salis è libera e può tornare in Italia: all’attivista 39enne, eletta all’Europarlamento, infatti, è stato tolto il braccialetto elettronico che indossava da quanto era stata trasferita ai domiciliari.

La richiesta di scarcerazione era stata depositata dal suo avvocato ungherese Gyorgy Magyar subito dopo la sua elezione come eurodeputata con Avs e questa mattina è stata scarcerata dalla detenzione domiciliare

Ilaria Salis ha chiamato i suoi avvocati italiani, Eugenio Losco e Mauro Straini, per avvisarli di aver ricevuto il provvedimento del giudice ungherese che l’ha liberata.

Arrestata l’11 febbraio del 2023 con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra, la neo europarlamentare può tornare subito in Italia. Probabile che Salis rientri il 17 giugno per festeggiare insieme alla sua famiglia i suoi 40 anni.

Bonelli e Fratoianni: “La aspettiamo”

“Finalmente! Siamo felici della notizia che giunge da Budapest, l’europarlamentare Ilaria Salis ora può tornare in Italia e potrà svolgere la sua nuova funzione a cui l’hanno indicata centinaia di migliaia di elettori” dichiarano in una nota congiunta Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Verdi/Sinistra Italiana.

“Il nostro grazie va a tutti e a tutte coloro, che come noi, in questi mesi si sono indignati e non si sono rassegnati alla terribile condizione in cui era tenuta nelle carceri di Orban. Ora potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli. La aspettiamo”.