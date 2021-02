A Hong Kong 47 attivisti per la democrazia sono stati accusati di aver violato la nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino, secondo quanto ha riferito la polizia locale. Si tratta del maggior numero di incriminazioni avvenuto finora sulla base della controversa legge, la cui introduzione aveva sollevato imponenti proteste nell’ex colonia inglese.

Il gruppo è sospettato di “cospirazione per commettere eversione”. Tra gli attivisti di Hong Konga cui è stato intimato di presentarsi alla polizia per rispondere delle accuse di “cospirazione sovversiva” vi sono Leung Kwok-hung, Jimmy Sham, Owen Chow e Frankie Fung.

La legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, approvata a giugno 2020, punisce gli atti di sovversione, secessione, terrorismo e collusione con le forze straniere compiuti nell’ex colonia britannica. La legge è diventata uno strumento efficace per stringere la morsa della repressione contro gli attivisti per la democrazia di Hong Kong.

