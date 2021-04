Harry: “Ciao nonno Filippo, impertinente fino alla fine. Con una birra in mano, direbbe: ‘Andate avanti’”

“Mio nonno era un uomo d’onore, di servizio e grande umorismo. Maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente fino alla fine. È stato una roccia per Sua Maestà la regina, con una devozione impareggiabile”. Queste le parole del principe Harry rilasciate in un comunicato nel quale omaggia il duca di Edimburgo, Filippo, morto venerdì 9 aprile all’età di 99 anni.

Harry è rientrato da Los Angeles dove vive con la moglie Meghan Markle, per partecipare ai funerali del nonno Filippo, che si terranno sabato prossimo.

“Poteva attirare l’attenzione in qualsiasi stanza grazie al suo fascino, anche perché non sapevi mai cosa avrebbe potuto dire dopo”, dice Harry. “In questo momento direbbe, con in mano una birra: ‘Andate avanti’”, si legge ancora nel comunicato. “Sarà ricordato come il più longevo consorte regnante della regina, un militare decorato, un principe e un duca, tuttavia per me, come molti di voi che hanno perso una persona cara o un nonno durante questo doloroso anno, era mio nonno: maestro del barbecue, leggenda delle battute e sfacciato fino alla fine”.

“Nonno, grazie per ciò che hai fatto, per la tua dedizione verso nonna e per essere sempre stato te stesso. Meghan, Archie e io (oltre alla tua futura nipote) manterremo sempre un posto speciale per te nei nostri cuori”, conclude il secondogenito di Carlo e Diana.

Leggi anche: 1. Molto può essere fatto da un individuo, ma i risultati più grandi sono possibili solo in due. La storia di Filippo; // 2. A fianco di una grande donna c’è sempre un grande uomo: la storia d’amore tra la Regina Elisabetta e Filippo; // 3. Il “Movimento del principe Filippo”: quella tribù nel Pacifico che venera il marito di Elisabetta; // 4. Nazismo, tradimenti, scandali: la vita spericolata del principe Filippo; // 5. Harry “farà il possibile per tornare a Londra e stare vicino a Elisabetta. Meghan aspetta il parere del medico per viaggiare”

Potrebbero interessarti Bhutan, in 16 giorni vaccinato il 93% degli adulti Migranti, naufragio al largo di Gibuti: 34 morti. “Trasportati da trafficanti” Biden cancella il Muro di Trump: tagliati tutti i fondi alla barriera col Messico