Il principe Harry “farà assolutamente il possibile per tornare in Gran Bretagna per star vicino alla nonna Elisabetta” dopo la morte del principe Filippo. È la notizia che riporta Daily Mail. Lo avrebbe detto una “fonte vicina alla famiglia” al tabloid britannico. “Essendo Meghan incinta, bisognerà ascoltare il parere del medico per decidere se può viaggiare, ma penso che Harry andrà sicuramente”, ha aggiunto la fonte del Daily Mail ricordando che oggi Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti, a Los Angeles dopo la rottura con la famiglia reale.

Il principe Harry sarebbe già dovuto tornare a Londra il primo luglio per l’inaugurazione di una statua dedicata alla madre Diana a Kensington Palace, un progetto guidato da lui e dal fratello William. Dopo l’intervista a Oprah Winfrey tra i due i rapporti pare siano tesi.

“È con profonda tristezza che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita”, così Buckingham Palace ha annunciato la morte di Filippo questa mattina.

Il 17 febbraio scorso, il principe era stato ricoverato all’ospedale re Edoardo VI di Londra in seguito a un malore. “Il ricovero del Duca di Edimburgo è una misura precauzionale, presa su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male” aveva fatto sapere Buckingham Palace attraverso una comunicazione ufficiale.

In realtà il ricovero era poi durato un mese durante il quale Filippo era stato anche sottoposto a un’operazione al cuore a causa di una “condizione pre-esistente”. Il 16 marzo, quindi, il sovrano d’Inghilterra era stato dimesso dall’ospedale ed era tornato nella tenuta di Windsor dove, nella mattinata del 9 aprile, è deceduto. Il 10 giugno prossimo avrebbe compiuto 100 anni.

Leggi anche: 1. A fianco di una grande donna c’è sempre un grande uomo: la storia d’amore tra la Regina Elisabetta e Filippo; // 2. Il “Movimento del principe Filippo”: quella tribù nel Pacifico che venera il marito di Elisabetta // 3. Tutte le indimenticabili gaffe del principe Filippo

Potrebbero interessarti Nazismo, tradimenti, scandali: la vita spericolata del principe Filippo Il “Movimento del principe Filippo”: quella tribù nel Pacifico che venera il marito di Elisabetta Grecia, giornalista ucciso a colpi di pistola davanti a casa