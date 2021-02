Malore, il principe Filippo ricoverato in ospedale: ha 99 anni

Il principe Filippo Mountbatten, marito della regina Elisabetta, è stato ricoverato martedì sera all’ospedale re Edoardo VI di Londra come “misura precauzionale” a seguito di un malore. Lo riferisce Buckingham Palace, aggiungendo che è atteso che il 99enne marito della regina Elisabetta II resti in ospedale per alcuni giorni sotto osservazione e a riposo.

“Il ricovero del Duca di Edimburgo è una misura precauzionale, presa su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male”, fa sapere Buckingham Palace.

Il principe Filippo, 100 anni da compiere il prossimo 10 giugno, si trova presso il King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera.

Il libro scandalo che racconta i “focosi appetiti sessuali” della regina Elisabetta

Nel luglio 2018 è uscito The Queen’s Marriage, opera della più pettegola delle biografe reali, Lady Colin Campbell. La scrittrice ha ricostruito, tra le varie vicende, anche la vita sessuale della regina Elisabetta e di suo marito Filippo. Righe che nel Regno Unito hanno scatenato un putiferio.

Lady Colin è stata accusata di essersi inventata dei fatti. Accuse a cui ha voluto controbattere nel programma Loose Women di ITV, affermando che i dettagli che ha riportato sono noti “in certi circoli” e in particolare tra gli amici di Filippo.

Il cugino del duca di Edimburgo, Lord David Milford Haven, sarebbe infatti stato a conoscenza di molto di quanto avvenne nel viaggio di nozze di Elisabetta e Filippo, cominciato a Broadlands, la residenza di Lord Louis Mountbatten nello Hampshire dove la Regina avrebbe mostrato un “sano e focoso appetito sessuale. Niente di male: anche ai suoi tempi era considerato un segno di buona salute”.

“La loro storia è stata devastata da bugie raccontate dai tabloid e da serie tv come The Queen– le parole di Lady Colin – Che male c’è se io dico la verità?”.

Il matrimonio tra Elisabetta e Filippo avrebbe funzionato fino al giorno dell’incoronazione, quando i cortigiani si misero di mezzo e rovinarono tutto.

Nel libro Filippo è descritto come un “huge flirt”, un farfallone cascamorto che flirtava con tutte.

Tradimenti ipotetici che sarebbero stati rivelati a Elisabetta dalla sorella Margaret e che causarono alla regina una depressione che durò per mesi.

Margaret lo avrebbe fatto per vendicarsi del veto imposto dalla regina al suo matrimonio con il divorziato Peter Townsend.

La Campbell ha però negato che Filippo nei suoi flirt andasse fino in fondo: anche con la molto chiacchierata Lady Penny Romsey con cui ci sarebbe stata solo simpatia.

