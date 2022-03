abbiamo benedetto gli uomini che stanno proteggendo la nostra terra, abbiamo già portato i nostri figli in salvo, il patrimonio genetico della nostra terra è al sicuro. Ora ci uniamo agli uomini e all’esercito dell’Ucraina. Distruggeremo il nemico in ogni angolo del Paese, in ogni città, villaggio, foresta e campo. Lo faremo per ogni bambino, donna, ogni anziano, ogni casa distrutta, ogni strada. Vi colpiremo come cani rabbiosi. Gloria Ucraina!”: è il messaggio di un gruppo di combattenti ucraine, che hanno imbracciato le armi per unirsi all’esercito di Kiev e difendere il Paese dall’invasione , rivolto ai russi. Nella giornata internazionale della donna, il video diffuso dalle combattenti – che compongono un battaglione composta da sole donne – è stato condiviso, tra gli altri, dalla giornalista ucraina su Twitter e da diverse testate internazionali sui social, diventando in poco tempo virale. Secondo il ministero degli Esteri ucraino il 15 per cento dei soldati ucraini che combatte l’invasione russa è di sesso femminile.