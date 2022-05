I soldati ucraini lasciano l’acciaieria di Azovstal dopo settimane di assedio | VIDEO

Dopo settimane di assedio da parte delle forze di Mosca, i soldati ucraini hanno lasciato l’acciaieria Azovtsal, ultimo baluardo di resistenza all’esercito russo a Mariupol. Le immagini dei combattenti che lasciano la città a bordo di alcuni autobus sono state rilasciate dal ministero della Difesa russo. Nel video si vedono i militari di Kiev che vengono perquisiti prima di essere evacuati a bordo dei pullman mentre quelli feriti vengono trasportati in barella. Sarebbero circa 264 i militari che hanno lasciato l’impianto siderurgico secondo quanto dichiarato ieri in serata da Kiev, di cui 53 feriti. “Stiamo lavorando alle prossime fasi dell’operazione umanitaria”, ha scritto su Telegram il vice premier ucraino Iryna Vereshchuk riferendosi all’evacuazione. La vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, ha detto che i soldati sono stati trasferiti in due città dell’Ucraina che si trovano in territori controllati dai russi, e che nei prossimi giorni verranno riportati in territorio ucraino con uno scambio di prigionieri. Non è chiaro se ci sono ancora altre persone asserragliate nell’acciaieria.