GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A 82 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina continuano gli scontri lungo il fronte orientale, dove le forze di Kiev tentano di respingere l’offensiva lanciata da Mosca per controllare l’intero Donbass. A sud, si prepara l’evacuazione dei combattenti feriti rimasti all’interno dell’acciaieria Azovstal di Mariupol, in cui da settimane sono asserragliati gli uomini del reggimento ultranazionalista Azov. Secondo il ministero della Difesa di Mosca è stata concordata una tregua intorno all’acciaieria ad Azovstal, per trasportare i feriti nella Repubblica popolare di Donetsk. Il comandante del reggimento, Denis Prokopenko, ha dichiarato che i combattenti hanno “eseguito l’ordine”, senza fare riferimento direttamente riferimento all’evacuazione. Dopo l’annuncio della Finlandia, ieri anche la Svezia ha confermato che chiederà formalmente l’adesione alla Nato. “Stiamo uscendo da un’era per entrare in una nuova”, ha detto la prima ministra Magdalena Andersson, prima però di una nuova chiusura da parte del presidente turco Erdogan, che ha definito la Svezia un “incubatore di organizzazioni terroristiche” e ha annunciato che continuerà a opporsi all’ingresso dei due paesi scandinavi nell’Alleanza atlantica. Mosca ha invece promesso misure in “risposta alle minacce derivanti dall’adesione della Svezia alla Nato”. Di seguito tutte le notizie di oggi, martedì 17 maggio 2022, in diretta:

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 MAGGIO 2022

Ore 7,00 – Kiev intensifica sforzi per salvare gli ultimi difensori dall’Azovstal – Funzionari ucraini hanno fatto sapere che la missione dei combattenti che hanno difeso l’acciaieria Azovstal di Mariupol è finita e che sono in corso sforzi per trarre in salvo gli ultimi soldati rimasti asserragliati all’interno dell’impianto. Nella notte, 260 soldati, di cui una cinquantina feriti, sono stati evacuati e portati in aree sotto il controllo della Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che l’evacuazione è un “lavoro che richiede delicatezza e tempi” e che l’Ucraina “ha bisogno di eroi vivi, e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole”.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin