Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 7 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Continua la guerra in Ucraina. Nel corso della giornata di ieri (qui la cronaca ora per ora) sono nuovamente falliti i tentativi di far evacuare i civili con i corridoi umanitari in particolare da Mariupol. “Non ci può essere corridoio perché la mente malata dei russi decide quando cominciare a sparare e a chi”, le parole dell’ex ministro degli Interni ucraino Anton Herashchenko dal suo account Telegram. Secondo quanto riferito da Interfax in mattinata dovrebbe esserci il cessate il fuoco temporaneo per permettere l’evacuazione dei civili attraverso i corridoi umanitari, mentre in giornata è previsto un nuovo round di negoziati tra i due Paesi. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 9,50 – Corridoi umanitari diretti verso la Russia – I corridoi umanitari annunciati dalla Russia per permettere l’evacuazione dei civili sono diretti perlopiù verso la Russia e la Bielorussia, Paese alleato di Mosca. Lo evidenziano i media internazionale sulla base dei piani pubblicati dal Cremlino. Il corridoio da Kiev porta alla Bielorussia, mentre da Kharkiv c’è un solo corridoio diretto verso la Russia.

Ore 9,00 – Gli ucraini: “Ripresa Chuhuiv” – Le autorità ucraine fanno sapere di aver riconquistato la città di Chuhuiv, nella parte orientale dell’Ucraina. Secondo un comunicato diramato dalle forze armate ucraine l’esercito russo “subito pesanti perdite nel personale e nelle attrezzature”.

Ore 8,00 – Mosca recluta mercenari siriani – La Russia sta reclutando mercenari siriani specializzati nella guerriglia urbana per impiegarli in Ucraina. Lo sostiene il Wall Street Journal, che cita quattro funzionari statunitensi. Secondo il quotidiano alcuni combattenti sarebbero già in Russia, presenti su entrambi i lati del fronte in Ucraina.

Ore 7,10 – Alle 10 di Mosca tregua temporanea – Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Interfax, l’esercito russo cesserà il fuoco alle ore 10 di Mosca per permettere l’evacuazione dei civili attraverso i corridoi umanitari dalle città di Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy.

Ore 7,00 – Intensificati i bombardamenti sulle città – Le forze di Mosca hanno intensificato i bombardamenti notturni sulla città ucraina: lo riferisce Sky News citando funzionari ucraini.

