Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 5 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Continua senza sosta la guerra in Ucraina, a nove giorni dall’inizio dell’invasione ordinata da Vladimir Putin. Secondo quanto dichiarato ieri dal presidente russo al cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel fine settimana è previsto un nuovo round di colloqui, il terzo, tra le delegazioni di Kiev e Mosca, dopo i tentativi andati a vuoto di trovare un’intesa per il cessate il fuoco. Ieri la comunità internazionale ha condannato l’attacco delle forze russe contro la più grande centrale nucleare d’Europa a Zaporizhzhia, in cui era scoppiato un incendio durante i combattimenti alle prime ore e di cui la Russia ha preso il controllo.

Un attacco “pericoloso” e “avventato”, lo ha definito l’ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield, durante la riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocato a seguito dell’incidente. Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, i giorni a seguire saranno “probabilmente peggiori”. L’Alleanza atlantica ieri ha rimarcato la propria contrarietà a imporre una no-fly zone sul paese, come chiesto a più riprese dal governo ucraino. Anche Luigi Di Maio ieri ha dichiarato che imporre una no-fly zone sull’Ucraina avrebbe effetti “devastanti”, affermando che è “falso” dire che l’Italia è in guerra. Secondo Di Maio, l’obiettivo dovrà essere quello di portare Putin al tavolo delle trattative (qui la cronaca della giornata di ieri). Tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 10,00 – Mosca, continua l’offensiva in Ucraina – L’esercito russo continua la sua offensiva su un ampio fronte in Ucraina: il ministero della Difesa ha annunciato di avere preso il controllo, nelle ultime ore, di Preobrazhenka, Komsomolske, Zahorne, Dorozhnyanka e altre località. Si continuano a colpire le infrastrutture militari e sono già stati distrutti 56 droni, 82 aerei, 708 carri armati delle forze armate ucraine. Inoltre, sempre secondo il ministero a Mosca, le forze della repubblica indipendentista di Lugansk, con il supporto dell’esercito russo, “hanno raggiunto la linea Bohuslavka – Telmakhovka – Kalynivka”. A dare le informazioni sul procedere dell’offensiva di quella che Mosca definisce “operazione speciale” russa sull’Ucraina è stato il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov in una conferenza stampa. “Centri abitati come Preobrazhenka, Komsomolske, Zahorne, Dorozhnyanka, Reshetylivske, Kostiantynivka, Shevchenko, Chubarevka, Proletarske e Liubymivka sono ora sotto il controllo russo – ha detto Konashenkov. “Le forze della Repubblica Popolare di Luhansk hanno continuato l’offensiva con il supporto di fuoco delle forze armate russe e hanno raggiunto la linea Bohuslavka – Telmakhovka – Kalynivka”, mentre “le unità delle forze armate della Repubblica Popolare di Donetsk sono avanzate di 27 chilometri durante la notte. Anche i centri abitati di Novohryhorivka, Novomykolaivka, Vyshnyuvate, Vilne, Listvyanka e Antonivka sono stati conquistati”, ha aggiunto.

Ore 9,00 – Cnn “timori bombardamenti sulle città fino alla resa” – I Paesi occidentali temono che la Russia possa “bombardare le città ucraine per costringerle alla resa”, provocando in questo modo un incremento notevole dei morti tra i civili. Lo riporta la Cnn che ha citato fonti di servizi di sicurezza occidentali.

Ore 8,30 – Paura di attacco nucleare, protette le statue di pietra a L’viv – Dopo l’attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia monta la paura in Ucraina, dove gli abitanti di L’viv hanno iniziato a coprire le statue di pietra per proteggere il patrimonio culturale della città da eventuali nuovi attacchi. Una di queste è la statua romana di Nettuno che campeggia al centro della “Piazza del Mercato”. Un’altra statua protetta con materiale resistente è quella posta all’esterno di una cattedrale del 14esimo secolo.

Ore 7,30 – Il ministro degli Esteri ucraino: “I soldati russi violentano nel nostre donne” – Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto che i Paesi occidentali devono creare un tribunale speciale per punire il presidente russo Vladimir Putin. Kuleba denuncia violenze da parte dei militari russi contro le donne ucraine. L’agenzia Reuters, che ha riportato le parole di Kuleba, ha scritto di non essere stata in grado di verificare la notizia in modo indipendente. Intanto il Consiglio per i diritti umani dell’Onu ha approvato la creazione di una commissione d’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in Ucraina, ma la Nato ha deciso di non applicare una ‘no fly zone’ nello spazio aereo ucraino, nonostante il segretario generale, Jens Stoltenberg, abbia accusato la Russia di aver usato bombe a grappolo, armi che violano il diritto internazionale. Zelensky ha criticato la decisione, dicendo che porterà a nuovi bombardamenti.

Ore 7,00 – Mariupol assediata, via libera al cessate il fuoco per evacuare i civili – All’alba di oggi Mosca ha dato il suo via libera a un cessate il fuoco, a partire dalle 9 locali, per aprire corridoi umanitari per i cittadini della città portuale di Mariupol, nell’Ucraina orientale e di Volnovakha, entrambe sotto assedio russo. Nel corso della notte il sindaco di Mariupol, Vadim Boichenko, aveva denunciato gli attacchi “spietati” dell’esercito russo. “Per il momento stiamo cercando soluzioni ai problemi umanitari e tutti i modi possibili per far uscire Mariupol dal blocco”, aveva aggiunto in un messaggio pubblicato sull’account Telegram dell’ufficio del comune. Situata sul Mar d’Azov, la città conta circa 45mila abitanti.

