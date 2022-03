Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 4 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – È stato raggiunto un accordo tra le delegazioni di Ucraina e Russia per una tregua temporanea della guerra che possa permettere la creazione di corridoi umanitari. “Non sono stati ottenuti i risultati attesi” afferma Kiev, mentre Mosca parla di “sostanziali progressi”. D’altronde che Putin non abbia nessuna intenzione di cessare l’invasione in Ucraina lo ha fatto capire sia in una conversazione telefonica a Macron, il quale ha detto che “il peggio deve ancora arrivare”, sia in un discorso tv pronunciato proprio mentre i negoziati erano in corso. “L’operazione militare procede” ha dichiarato il capo del Cremlino, al quale, invece, si è rivolto il presidente ucraino Zelensky, che ha dichiarato: “Incontriamoci, ma non a 30 metri di distanza” (qui la cronaca della giornata di ieri). Nel frattempo, nella notte, i russi hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia con una parte dell’impianto che ha preso fuoco. Dopo ore di paura, però, Kiev ha annunciato che l’area, nel frattempo passata sotto il controllo dei russi, era in sicurezza. Tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 9,30 – Nato: “Attacco a centrale nucleare è segno di incoscienza” – “L’attacco alle centrali nucleari è la dimostrazione dell’incoscienza di questa guerra”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Ore 9,00 – Nessuna fuga di radiazioni alla centrale di Zaporizhzhia – “L’autorità di regolamentazione ucraina ha affermato che un incendio nel sito non ha colpito le apparecchiature” essenziali “e il personale dell’impianto sta adottando misure di mitigazione del rischio”. Lo afferma l’Agenzia internazionale per l’energia atomica in una nota in cui sottolinea che: “Non sono stati segnalati cambiamenti nei livelli di radiazioni nell’impianto”.

Ore 8,00 – I russi hanno preso il controllo della centrale di Zaporizhzhia – Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo riferiscono le autorità ucraine, citate dai media internazionali: “Il personale operativo sta monitorando le condizioni delle unità di potenza”.

Ore 7,10 – Attaccata la centrale nucleare di Zaporizhzhia – Ore di paura per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, dove è scoppiato un incendio a causa di un attacco russo. I pompieri sono stati a lavoro per diverse ore prima di domare l’incendio, che ha interessato una struttura per la formazione e un laboratorio. Kiev ha annunciato che l’impianto è stato messo in sicurezza, mentre l’Agenzia internazionale per l’energia atomica non ha rilevato nessun cambiamento nessun cambiamento nei livelli delle radiazioni.

Ore 7,00 – Airbnb sospende le sue attività in Russia – Airbnb sospende tutte le operazioni in Russia. Il famoso portale per affittare alloggi online Airbnb inc ha deciso di sospendere tutte le operazioni in Russia e Bielorussia. Lo ha reso noto il cofondatore e amministratore delegato della compagnia Brian Chesky ieri su Twitter.

Leggi anche: 1. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin / 2. Reportage – Chi sono i figli ribelli di Putin: la generazione russa che si oppone alla guerra in Ucraina / 3. Altro che sanzioni: l’Italia si inchina allo Zar e sugli amici di Putin piovono onorificenze