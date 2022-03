Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 21 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Continuano gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, entrata oggi nel ventiseiesimo giorno. Ieri la Turchia ha dichiarato che Kiev e Mosca hanno fatto progressi nei negoziati e sarebbero vicine a un accordo, mentre Volodimir Zelensky ha ribadito la necessità di un incontro con Vladimir Putin, senza il quale, secondo il presidente ucraino, il mondo rischierebbe una “terza guerra mondiale”. Polemiche per l’intervento tenuto ieri da Zelensky di fronte al parlamento israeliano, in cui ha accostato le parole usate dalle autorità russe alla “soluzione finale” nazista. Un paragone “scandaloso” secondo il ministro delle comunicazioni israeliano, Yoaz Hendel. Dopo il botta e risposta di sabato tra Russia e Italia, ieri Kiev ha riconosciuto che l’Italia sembra aver messo da parte “ogni romanticismo” nei confronti di Mosca. “L’Italia non è mai stata al nostro fianco in questo modo”, ha detto la vicepremier ucraina Olga Stefanishyna. Nelle scorse ore Mosca ha annunciato un accordo sulla rotta un corridoio umanitario per evacuare i cittadini di Mariupol verso aree controllate dall’esercito ucraino. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 10.30 – Cremlino: no a incontro Putin-Zelensky per ora

Ore 10.23 – Zelensky: “Russi vogliono arrivare a Berlino” – “Stiamo combattendo per la nostra salvezza contro uno dei più numerosi eserciti del mondo, contro razzi, bombe, artiglieria, aerei e elicotteri sui quali i russi già scrivono ‘A Berlino’ perché vogliono andare oltre l’Ucraina. Vogliono andare ovunque e venire da voi”. Lo ha detto in un video pubblicato su Telegram il presidente ucraino Vlodomir Zelensky rivolgendosi alla Germania.

“Noi combattiamo contro gli occupanti – ha aggiunto – che uccidono i rifugiati per strada, che uccidono i civili, che creano la fame per tante città e bruciano interi quartieri residenziali. In queste tre settimane di guerra sono morti 115 bambini. Questa è la guerra più terribile in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”.

Ore 10.07 – Borrell: oggi via libera a rafforzare capacità difesa europea – “Oggi i ministri degli Esteri e della Difesa si riuniranno per approvare la Bussola strategica che non e’ la risposta alla guerra ucraina ma e’ parte della risposta”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. “E’ un documento a cui abbiamo lavorato per due anni, non potevamo immaginare che all’ultimo momento dell’approvazione la situazione sarebbe stata cosi’ grave. E che l’Europa avrebbe affrontato un momento cosi’ sfidante”, ha aggiunto. E’ il momento di ripensare la capacita’ difensiva dell’Europa. Per questo gli Stati membri aumenteranno le loro capacita’ militari, in modo coordinato”, ha evidenziato il capo della diplomazia europea.

Ore 10.00 – Kiev: 115 bambini uccisi da inizio attacco russo, 148 feriti – E’ di 115 bambini uccisi e 148 feriti l’ultimo bilancio fornito dalla Procura Generale di Kiev. Il numero più alto di vittime fra i più piccoli si registra nella regione di Kiev (58) seguita da quella di Kharkiv (38), Cernihiv (31) e Donetsk (29).-

Ore 09.00 – Kiev: “12 mln sfollati e oltre 3 mln in Europa, è catastrofe umanitaria” – ”Più di tre milioni di ucraini sono stati costretti a partire per Paesi europei. Il numero totale di sfollati interni, che hanno lasciato le loro città e il loro lavoro a causa della guerra, è di 11-12 milioni”. Lo ha detto il capo negoziatore di Kiev e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. ”Pensate un attimo a questi dati. La Russia sta distruggendo la vita di milioni di persone. Non è una catastrofe umanitaria globale?”, ha chiesto in un tweet.

Ore 08.34 – Fico: non vedo invio armi in contrasto con la pace – Condanna le minacce della Russia al ministro Guerini e, nonostante sostenga sia una “sofferenza” inviare armi all’Ucraina, ribadisce che “ogni azione che facciamo e’ finalizzata al raggiungimento di un accordo per arrivare a una pace, non vedo l’invio delle armi in contraddizione con questo”. Cosi’, in una intervista al Corriere della Sera, il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla situazione in Ucraina e le ripercussioni in Italia.

Ore 08.00 – Gas, aumenta flusso russo all’Europa attraverso Nord Stream – Gli ordini per le consegne di gas naturale russo in Europa attraverso il collegamento Nord Stream sono in aumento, mentre i flussi attraverso l’Ucraina rimangono stabili. Lo riporta l’agenzia Bloomberg evidenziando come i flussi dal Nord Stream “dovrebbero avere una media di 61 GWh/h”.

Ore 07.30 – Nuovo round colloqui Kiev-Mosca: “Si lavora intensamente” – Previsto per oggi un nuovo round di colloqui tra le delegazioni russa e quella ucraina per cercare di trovare una soluzione alla crisi in Ucraina dopo che Kiev ha respinto l’ultimatum di Mosca per Mariupol. Come ha spiegato il capo dei negoziatori di Kiev e consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podoliak, i colloqui si terranno in collegamento video. Lo riporta l’agenzia di stampa Unian. ”Ultimamente i gruppi di lavoro stanno lavorando intensamente”, ha detto Podoliak.

Ore 07.00 – Kiev respinge la richiesta di consegnare Mariupol – L’Ucraina respinge la richiesta della Russia di consegnare Mariupol. La vicepremier Iryna Vereshchuk ha risposto alla Russia affermando che “la resa non è un’opzione”. Lo riporta il Kyiv Independent, aggiungendo che l’Ucraina “chiede che le forze russe consentano immediatamente un passaggio sicuro”. In una lettera il ministero della Difesa russo sosteneva che avrebbe stabilito un corridoio umanitario solo se la città si fosse arresa.

Ore 06.30 – Perdita di ammoniaca da un impianto a Sumy – C’è una perdita di ammoniaca in un impianto chimico nella città ucraina nord-orientale di Sumy assediata dalle truppe russe. Lo ha detto il governatore regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytskyy, che non ha specificato cosa abbia causato la perdita segnalata alle 4.30 ora locale nell’impianto Sumykhimprom. Il governatore ha spiegato che l’area, entro un raggio di cinque chilometri intorno all’impianto, è pericolosa. Ai residenti è stato detto di cercare rifugio nei seminterrati o nei livelli più bassi degli edifici per evitare l’esposizione.

Ore 06.00 – Bombardamento su centro commerciale a Kiev – Almeno 4 morti nel bombardamento russo che nella notte ha colpito il centro commerciale a Kiev, nel quartiere di Podil, secondo i soccorritori. In tutto 63 vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme che avevano raggiunto il terzo e il quarto piano del centro commerciale Retroville e il parcheggio vicino.



