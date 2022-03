Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 16 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Ventunesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Secondo il presidente ucraino, il negoziato, che riprenderà domani, è andato abbastanza bene. Dal canto suo Putin dichiara che il governo di Kiev “non è serio nel trovare una soluzione reciprocamente accettabile”. Intanto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha convocato il Consiglio straordinario della Nato il 24 marzo. La Russia introduce sanzioni contro il presidente americano Joe Biden e il segretario di Stato Antony Blinken, che includono il blocco di ingresso in Russia e il congelamento di asset.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 9,20 – Kharkiv, almeno 500 civili uccisi – Almeno 500 residenti della città di Kharkiv, la seconda dell’Ucraina, sono stati uccisi da quando la Russia ha lanciato l’invasione del paese il 24 febbraio scorso. Lo hanno dichiarato i servizi statali di emergenza ucraini

Ore 9,10 – Kiev, nessuna conferma a corridoi umanitari per oggi – La prima ministra ucraina Irina Vereschuk ha accusato la Russia di gravi violazioni degli accordi di cessate il fuoco, affermando che Mosca ha aperto il fuoco su convogli di autobus, insediamenti e siti di evacuazione. Le autorità ucraine, secondo Vereschuk, oggi ancora non hanno ricevuto conferma per l’apertura dei corridoi umanitari.

Ore 9,00 – Kiev, lanciata controffensiva: cambiamento “radicale” – Il consigliere della presidenza ucraina, e membro della delegazione che oggi continuerà i colloqui con Mosca, Mikhailo Podolyak, ha dichiarato che le forze armate ucraine hanno lanciato una controffensiva in più aree operative. “Questo cambia radicalmente le disposizioni delle parti”, ha detto Podolyak in un tweet in cui ha affermato che nelle ultime ore “i giornalisti russi stanno iniziando a lasciare le emittente televisive” e “i leader della federazione russa stanno cercando di trovare alleati i cui soldati saranno pronti a morire in Ucraina”.

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

Ore 8,50 – Papa: in Ucraina bambini vittime della superbia degli adulti – In Ucraina i bambini soffrono per colpa della superbia degli adulti. Lo ha detto papa Francesco ricevendo, prima dell’udienza del mercoledì, gli studenti della scuola “La Zolla” di Milano. “Pensiamo a tanti bambini e ragazzi che sono in guerra, che oggi in Ucraina stanno soffrendo”, ha detto, “Sono come noi, come voi: 6, 7, 10, 14 anni. Voi avete davanti un futuro, una sicurezza di crescere in una società di pace. Invece loro devono fuggire dalle bombe, e stanno soffrendo, con il freddo che fa lì. Ognuno di noi pensi a quei bamini che oggi, a 30000 knm da qui, stanno soffrendo. Preghiamo il Signore”.

Ore 8,40 – Cina condanna aiuti di Taiwan all’Ucraina e sanzioni contro Russia – Il governo cinese ha criticato la decisione di Taiwan di inviare aiuti umanitari all’Ucraina e imporre sanzioni alla Russia. Lo ha dichiarato Zhu Fenglian, portavoce dell’ufficio per gli affari di Taiwan, che ha accusato l’isola di “approfittarsi delle difficoltà degli altri”. “I loro tentativi di incitare allo scontro e creare ostilità attraverso la manipolazione politica non avranno successo”, ha detto.

Ore 8,30 – Gazprom continua a inviare gas in Europa – Il colosso statale russo Gazprom ha dichiarato che continuerà a inviare gas in Europa attraverso l’Ucraina. Secondo quanto riporta Reuters, i volumi giornalieri sono stati fissati a 95 milioni di metri cubi, in linea con le richieste dei clienti ma in calo del 13% dai 109,6 milioni di metri cubi di ieri.

Ore 8,20 – Kharkiv, due morti dopo attacchi nella notte – Due persone sono morte in un attacco russo che ha colpito due edifici residenziali nel distretto Nemyshlyansky di Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. Lo hanno riportato i servizi statali di emergenza ucraini. Nella capitale Kiev, stamattina un edificio residenziale di 12 piani è stato colpito nel quartiere Shevchenkivskyi di Kiev in un attacco che ha causato il crollo dell’ultimo piano, provocando due feriti. Fino a domattina nella capitale è in vigore un coprifuoco di 36 ore, indetto a seguito dell’intensificarsi dei bombardamenti russi.

Ore 8,10 – Blinken, Ucraina sarà indipendente “molto più a lungo di quanto ci sarà Putin” – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che ci sarà un’Ucraina indipendente “molto più a lungo di quanto ci sarà un Vladimir Putin”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Cnn. “In un modo o nell’altro, l’Ucraina sarà lì e ad un certo punto Putin no”, ha detto ieri sera Blinken.

Ore 8,00 – Cina, se avessimo saputo, avremmo cercato di fermare guerra – La Cina non sapeva nulla dei piani della Russia sull’Ucraina e se ne fosse stata a conoscenza, “avrebbe fatto il possibile per fermarli”. Lo ha scritto, in un intervento sul Washington Post, l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, mentre crescono le pressioni internazionali su Pechino perché prenda le distanze da Mosca. “Ci sono state affermazioni secondo le quali la Cina era a conoscenza dell’azione militare russa e avrebbe chiesto a Mosca di ritardarla fino alla conclusione delle Olimpiadi invernali”, si legge nel pezzo a firma del diplomatico e intitolato “A che punto siamo sull’Ucraina”. “Altre voci, inoltre, hanno affermato che la Russia stesse cercando assistenza militare dalla Cina”, prosegue il pezzo, “lasciatemelo dire in modo responsabile: le affermazioni secondo cui la Cina era a conoscenza, ha acconsentito o tacitamente sostenuto questa guerra sono puramente disinformazione. Tutte queste affermazioni servono solo a scaricare colpe e gettare fango sulla Cina”. “C’erano più di 6 mila cittadini cinesi in Ucraina. La Cina è il più grande partner commerciale di Russia e Ucraina e il più grande importatore di petrolio greggio e gas naturale al mondo. Il conflitto tra Russia e Ucraina non giova alla Cina. Se la Cina avesse saputo della crisi imminente, avremmo fatto del nostro meglio per prevenirla”, ha assicurato l’ambasciatore.

Ore 7,50 – Zelensky: “Ai negoziati posizioni più realistiche” – “Gli incontri continuano. Mi è stato detto che le posizioni nei negoziati sembrano più realistiche. Tuttavia, è necessario ancora più tempo affinché le decisioni prese siano nell’interesse dell’Ucraina”. Lo ha detto Volodimir Zelensky in un discorso diffuso alle prime ore di oggi, dopo i colloqui tra Mosca e Kiev, che riprenderanno oggi. Secondo il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak nei colloqui ci sono “contraddizioni fondamentali”, ma c’è “certamente spazio per un compromesso”.

Nel discorso, Zelensky ha anche invitato chi lavora per l’informazione in Russia a dimettersi. “Se rimarrete a lavorare per la propaganda, vi esporrete a un rischio maggiore che se ve ne andaste. Basta lasciare”, ha detto Zelensky, che ha messo in guardia dal rischio di sanzioni e di processi per crimini di guerra. Il presidente ucraino oggi terrà un discorso al Congresso degli Stati Uniti.

Ore 7,40 – G7, incontro alle 13 – I paesi del Gruppo dei Sette (G7) terranno un incontro online dopo le 13 per discutere le azioni della Russia in Ucraina. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki, senza specificare se l’incontro avverrà tra i ministri delle Finanze o tra altre cariche.

Ore 7,30 – Mariupol attaccata anche dal mare – Mariupol, da giorni sotto assedio da parte delle forze russe, è stata attaccata anche dal mare di Azov. Lo ha dichiarato Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della cittadina ucraina, precisando che gli attacchi delle navi da guerra vanno ad aggiungersi ai raid aerei. “I primi missili sono stati lanciati da una nave vicino a Bilosaraiska Kosa, verso la città”, ha detto. L’ospedale regionale di Mariupol, inoltre, è sempre occupato dalle forze russe “che costringono i medici a curare i loro feriti” e “usano anche i pazienti come scudo contro i tentativi di riprendere il controllo del nosocomio da parte dei nostri soldati”.

Ore 7,15 – Esplosioni a Zaporizhzhia – Il segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtev, ha confermato le notizie di un’esplosione nella stazione ferroviaria della città.

Ore 07,00 – Wall Street Journal: “Biden annuncerà 1 miliardo di dollari di aiuti militari a Kiev” – Il presidente Usa Joe Biden dovrebbe annunciare oltre 1 miliardo di dollari in nuova assistenza militare al governo ucraino. Lo scrive il «Wall Street Journal». Gli aiuti includerebbero nuove forniture degli stessi tipi di equipaggiamento militare di cui gli Stati Uniti affermano che gli ucraini hanno più bisogno: sistemi anti-corazza e antiaerei, comprese le difese aeree portatili come Javelins e Stinger.

Ore 06,00 – Attacco a Odessa per testare la difesa della costa ucraina – Le navi da guerra russe intorno a mezzanotte hanno sparato missili e artiglieria sulla costa marittima ucraina vicino a Tuzla, a sud di Odessa. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Gerashchenko. “Hanno sparato un’enorme quantità di munizioni da una grande distanza”, ha fatto sapere su Facebook. Secondo Gerashchenko, la Russia vuole testare il sistema di difesa costiera dell’Ucraina. Stando a quanto riferito, non ci sono stati tentativi di fare sbarcare le truppe

