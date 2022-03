Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 13 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS –Diciottesimo giorno di invasione russa in Ucraina. Kiev accusa Mosca di continuare ad attaccare nelle aree in cui sono in corso le evacuazioni e al contempo denuncia un raid su un ospedale oncologico a Mykolaiv. I russi hanno annunciato allo staff della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, che il sito non è più dell’Ucraina e che ora dovranno seguire le regole della Rosatom, la società statale russa dell’energia atomica. Per l’intelligence britannica, le forze del Cremlino sono a 25 km da Kiev. Molteplici esplosioni sono state udite nelle città di Leopoli e Kherson, Leopoli è sotto attacco missilistico delle forze russe. Intanto Donald Trump ha evocato scenari inquietanti: “Non mi piace diffondere paura, ma questo conflitto può portarci alla Terza guerra Mondiale”.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 07.30 – Media, “in Bielorussia obitori pieni di soldati di Mosca” – Gli obitori delle città bielorusse di Mozyr e Gomel “sono pieni di cadaveri di soldati russi”. Lo scrive il portale Ukrainskaya Pravda, secondo cui diversi testimoni “alla stazione di Mozyr sono rimasti scioccati” dal numero di vittime “caricate sul treno: la gente ha iniziato a girare video, ma i militari li hanno raggiunti e hanno ordinato loro di rimuoverli”. Nel vicino villaggio di Kamianka “il cimitero è stato recintato, a nessuno è stato permesso di entrare, ed hanno iniziato a seppellire i russi”. Secondo un’altra fonte citata dal giornale online l’ospedale di Mozyr è pieno di russi feriti, che sono curati da medici “minacciati” se avessero rivelato la reale situazione.

Ore 07.20 – Si ribalta bus con ucraini su A14, un morto e feriti – Un autobus con a bordo una cinquantina di cittadini ucraini si e’ ribaltato per cause ancora da accertare sulla A14 in direzione sud all’altezza di Forlì. Nell’incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco che stanno ancora operando, una persona sarebbe morta e altre sarebbero rimaste ferite.

Ore 07.00 – Media, Leopoli sotto attacco, esplosioni a Kherson – Molteplici esplosioni sono state udite nelle città di Leopoli e Kherson, Leopoli è sotto attacco missilistico delle forze russe. Lo riferisce il quotidiano ucraino Kyiv Indipendent. Le notizie di esplosioni a Leopoli vengono confermate da giornalisti e testimoni sul posto, riferisce il Guardian. Diverse esplosioni sono state udite poco prima delle 6 ora locale alla periferia della città che si trova nella zona nord-occidentale del Paese, vicino al confine dell’Ucraina con la Polonia. E’ la prima volta dall’inizio dell’invasione che alle sirene sono seguite esplosioni.

Ore 06.30 – Il comizio di Trump, rischio “Terza guerra Mondiale” – Donald Trump non ha ancora ufficializzato la sua candidatura ma ha promesso ai suoi sostenitori, riuniti a Florence, South Carolina, che i repubblicani riprenderanno il Congresso, la Camera, il Senato, e nel 2024, anno delle presidenziali, la “bellissima Casa Bianca”. Ma intanto sull’Ucraina, ha evocato scenari inquietanti: “Non mi piace diffondere paura, ma questo conflitto può portarci alla Terza guerra Mondiale”. Il tycoon ha detto che gli Stati Uniti devono far capire al presidente russo Vladimir Putin che affronterà “cocenti conseguenze” se non fermerà l’attacco all’Ucraina. “Io – ha aggiunto – sono l’unico presidente in quattro decenni che non ha fatto entrare gli Stati Uniti in un conflitto. Con me l’America era rispettata, con Joe Biden non è né temuta né rispettata”. Alla fine, l’ex presidente ha parlato per meno di un’ora, è sembrato meno ispirato rispetto a precedenti comizi in Texas e Arizona, le due altre tappe di questo tour del 2022. Ma ha lanciato un paio di messaggi forti. Con quel riferimento alla “bellissima Casa Bianca” è stato un po’ come se il tycoon si fosse candidato, ma probabilmente lo farà dopo il risultato delle elezioni di novembre, quando saprà di poter contare su un Congresso in mano ai repubblicani, dati per grandi favoriti, sia alla Camera sia al Senato, dai molti sondaggi, compresi quelli allestiti dai progressisti. Quello, ha fatto capire Trump – e questo è il secondo messaggio – potrebbe essere il momento in cui i conservatori sferreranno l’attacco ai regolamenti elettorali per ’sigillare la vittoria’, anche forzando la mano.

Ore 05.15 – Stoltenberg avverte, Russia potrebbe usare armi chimiche – “Dobbiamo restare vigili perché è possibile che la Russia possa pianificare operazioni con armi chimiche” e questo sarebbe un “crimine di guerra”. Lo afferma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag riportata da Cncb.

Ore 04.00 – Media israeliani: ok Russia a negoziati a Gerusalemme – La Russia è pronta a svolgere nuovi negoziati con l’Ucraina a Gerusalemme: lo riporta il Jerusalem Post citando una fonte diplomatica di alto livello

