Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 12 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Per la prima volta l’attacco delle forze russe in Ucraina si sposta verso Ovest, al confine con i territori della Nato e dell’Unione europea. A Melitopol il sindaco è stato rapito dalle forze russe, Mariupol è circondata dalle truppe russe mentre il governo di Kiev lancia l’allarme su un possibile attacco da parte della Bielorussia. E cresce lo spettro di un possibile uso di armi chimiche da parte di Putin. Intanto il G7 e gli Stati Uniti varano nuove sanzioni contro Mosca. E dal 14 marzo il Cremlino blocca Instagram. Di seguito le principali notizie di oggi sulla guerra in Ucraina e gli ultimi aggiornamenti in diretta:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 11.15 – Mosca: Occidente ha dichiarato guerra economica a Russia – L’Occidente ha apertamente dichiarato guerra economica alla Russia. Lo ha detto il viceministro degli esteri di Mosca Sergey Ryabkov secondo quanto riporta l’agenzia russa Interfax.

Ore 10.50 – Mosca: “Pronta nostra lista sanzioni contro Occidente” – “La Russia annuncerà presto sanzioni contro i Paesi occidentali, compreso gli Stati Uniti. Lo ha detto alla Tass il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov”. “La lista è pronta – ha aggiunto – e verrà pubblicata presto”.

Ore 10.40 – Carburanti, Cingolani: “Aumenti immotivati, colossale truffa”- “Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi”, “una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”. Così il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a a Sky TG24.

Ore 10.00 – Bombardata moschea che ospitava 80 civili a Mariupol – Una moschea dove si nascondono oltre 80 persone è stata bombardata questa mattina. Più di 80 adulti e bambini si nascondono lì dai bombardamenti, compresi i cittadini turchi. Lo riferisce il ministero degli Esteri ucraino.

Ore 08.30 – Gb: “Forze russe a 25 km da Kiev” – “Il grosso delle forze terrestri russe si trova adesso a circa 25 chilometri dal centro di Kiev”. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico, citando l’intelligence, secondo cui continuano gli scontri a nordest della capitale ucraina. Il ministero riferisce poi che, oltre a Kiev, restano accerchiate le città di Kharkiv, Sumy, Mariupol e Chernihiv, che continuano a subire “pesanti bombardamenti”.

Ore 08.00 – Mosca, sanzioni potrebbero causare caduta Iss – Le sanzioni occidentali introdotte contro la Russia potrebbero causare la caduta della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Lo ha affermato Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, che ha chiesto la revoca delle misure. Rogozin ha affermato che le operazioni delle navicelle russe che riforniscono la Iss sarà interrotta dalle sanzioni, interessando di conseguenza il segmento russo della stazione, che serve, tra l’altro, a correggere l’orbita della struttura. Di conseguenza, ciò potrebbe causare “l’ammaraggio o l’atterraggio” dell’Iss, che pesa 500 tonnellate.

Ore 07.30 – Recuperati 5 corpi vicino Kharkiv, anche 2 bimbi – I cadaveri di cinque persone, tra cui due bambini, sono stati recuperati dai soccorritori dei Servizi di emergenza tra le macerie di un edificio residenziale nel villaggio ucraino di Slobozhanske, poco fuori Kharkiv in seguito ai bombardamenti russi sulla città. Lo riferisce il Guardian. Gli operatori hanno sottoposto a controlli 40 siti nell’area per ripulire la zona dagli ordigni inesplosi.

Ore 07.00 – Msf: “Kiev circondata, situazione “critica” a Mariupol” – Le forze russe si sono posizionate intorno a Kiev e stanno “bloccando” Mariupol, dove migliaia di persone stanno soffrendo un assedio devastante. I media locali riferiscono di sirene di avvertimento antiaereo in tutta l’Ucraina, comprese Kiev, Odessa, Dnipro e Kharkiv. Dopo dodici giorni di assedio, Mariupol, un porto strategico, è senza acqua, gas, elettricità o comunicazioni. La situazione è “quasi disperata”, ha avvertito Medici senza frontiere.

Ore 06.00 – Suonano sirene in varie città, da Kiev a Leopoli – Le sirene suonano in diverse città dell’Ucraina, da Leopoli a Kiev, da Cherasky a Charkiv. Lo riporta il Guardian. Poche ore fa Cnn ha riportato di esplosioni non lontano dalla capitale ucraina, dove le forze russe si starebbero avvicinando.

Ore 05.30 – Usa, Russia viola principi base della sicurezza nucleare – Gli Stati Uniti restano “preoccupati dalle sconsiderate azioni della Russia e dalle violazioni dei principi di sicurezza nucleare”. Lo afferma il ministro dell’Energia americano, Jennifer Granholm, sottolineando che il fatto che Mosca stia violando i principi di sicurezza “è inaccettabile e gli attacchi che mettono a rischio la sicurezza in Ucraina e al di là devono fermarsi”.

