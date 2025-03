Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto oggi, martedì 18 marzo 2025, un secondo colloquio telefonico con il leader del Cremlino Vladimir Putin per raggiungere un accordo per una tregua temporanea tra Russia e Ucraina.

Stop alle armi all’Ucraina per il cessate il fuoco e basta invio di armi all’Ucraina per un cessate il fuoco: è quanto emerso nella telefonata tra il presidente russo e quello statunitense.

Russia e Stati Uniti hanno inoltre concordato di “avviare immediatamente i negoziati” sul cessate il fuoco in Ucraina, che si terranno in “Medio Oriente”.

Putin, che durante la telefonata ha ribadito “l’impegno per la risoluzione pacifica del conflitto” ha fatto notare a Donald Trump che Mosca ha rivelato “gravi rischi legati all’incapacità di negoziare del regime di Kiev, che ha ripetutamente sabotato e violato gli accordi raggiunti”.

La telefonata, come rivelato sui social dal vice capo dello staff della Casa Bianca Dan Scavino, è cominciata alle 10:00 ora di Washington D.C. (le ore 15:00 in Italia) ed è durata oltre un’ora e mezza, quasi due, durante le quali il presidente degli Stati Uniti Trump si è chiuso nello Studio Ovale per parlare con il presidente russo Putin. Il colloquio, rispetto a quanto annunciato in mattinata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, è cominciato con un’ora di ritardo sulla tabella di marcia.

Al centro della telefonata, secondo Peskov, i due leader dovevano discutere della “normalizzazione dei rapporti bilaterali” tra Russia e Stati Uniti e della “situazione in Ucraina”. Il colloquio, secondo Scavino, “è andato molto bene”, una versione confermata anche da una fonte russa citata dall’agenzia di stampa ufficiale RIA Novosti, mentre per la Casa bianca Trump si aspetta di raggiungere una tregua in Ucraina “in tempi molto brevi”.

L’ultima telefonata tra i presidenti di Stati Uniti e Russia risale allo scorso 12 febbraio, quando i colloqui durarono quasi un’ora e mezza. “Tra le altre cose”, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, (Trump e Putin, ndr) “hanno discusso della situazione in Ucraina e hanno concordato di proseguire i contatti, anche sulla questione dell’organizzazione di un incontro personale”.